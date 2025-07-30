Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

Фото: Николай Бурматов/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 22 по 28 июля составило 0,05% после снижения также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил в среду Росстат.

Как отмечалось, недельная дефляция в РФ с 15 по 21 июля была зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года, во многом это вызвано сезонным фактором удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца рост цен в РФ к 28 июля составил 0,71%, с начала года - 4,51%.

Из данных за 28 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 28 июля замедлилась до 9,02% с 9,17% на 21 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в этом месяце целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Цены на плодоовощную продукцию с 22 по 28 июля в среднем снизились на 4,1% (после уменьшения на 3,5% в предыдущую неделю), в том числе на свеклу - на 10,0%, картофель - на 9,7%, капусту - на 7,4%, морковь - на 6,5%, лук - на 5,2%), помидоры - на 5,0%, бананы - на 2,0, огурцы - на 1,7%.

Выросли цены с 22 по 28 июля на свинину - на 0,9%, колбасы полукопченые, варено-копченые - на 0,5%, колбасы вареные и маргарин - на 0,3%.

Куриные яйца продолжили дешеветь - на 1,1%, баранина, сахарный песок, макаронные изделия и рис снизились в цене на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров подешевели телевизоры - на 1,1%, электропылесосы - на 0,6%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на текущий год ЦБ снизил с 7-8% до 6-7%. При этом прогноз по темпам роста экономики на текущий год оставлен неизменным (диапазон 1-2%).

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 г. снижен с 19,5-21,5% до 18,8-19,6%. С 28 июля и до конца года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18,0% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%).

Минэкономразвития в конце апреля повысило свои ожидания по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежними - 4,0%.

Как сообщалось в середине июля в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).