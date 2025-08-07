Поиск

Airbnb увеличил чистую прибыль во II квартале на 16%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 16%, выручку - на 13%. Об этом говорится в письме компании акционерам.

В апреле-июне чистая прибыль Airbnb составила $642 млн, или $1,03 в расчете на акцию, против $555 млн, или $0,86 на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что чистая прибыль Airbnb составит $0,94 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $3,1 млрд с $2,75 млрд годом ранее, совокупный объем бронирований вырос на 11%, до $23,5 млрд. Эксперты в среднем ожидали, что выручка Airbnb составит $3,03 млрд.

Средняя стоимость размещения повысилась на 3%, число забронированных ночей - на 7%.

По прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $4,02-4,1 млрд (прогноз рынка - $4,05 млрд), а число забронированных ночей останется "относительно стабильным".

Airbnb ожидает снижения маржи скорректированной EBITDA в июле-сентябре, в том числе в связи с инвестициями в расширение бизнеса.

Акции компании подешевели на 5,9% на дополнительных торгах в среду.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тысячах городов мира.

