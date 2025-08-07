Поиск

S&P подтвердило рейтинги Китая "A+/А-1", прогноз - "стабильный"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Китая по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "A+", краткосрочные - "А-1".

Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Усилия правительства в области снижения рисков финансовой и социальной нестабильности должны позволить экономике продолжить быстрое развитие без повышения уязвимости перед внутренними и внешними шоками", - отмечается в отчете.

При этом поддержка экономики с целью компенсации негативных последствий снижения долговой нагрузки в секторе недвижимости и на уровне регионов наверняка приведет к тому, что дефицит бюджета в ближайшие два-три года будет относительно большим, считают в рейтинговом агентстве.

"Стабильный" прогноз отражает мнение аналитиков S&P GR, что китайская экономика вернется к самоподдерживающемуся росту темпами не менее 4% в течение ближайшего года или двух лет. Это позволит правительству постепенно снизить поддержку экономики в следующие несколько лет. При таком сценарии ежегодный прирост чистого госдолга устойчиво замедлится до менее 6% ВВП, полагают аналитики.

Реальный ВВП КНР, как ожидается, увеличится на 4,3% в этом году после повышения на 5% по итогам 2024 года. В 2026 году эксперты ожидают подъема экономики на 4%, в 2027 и 2028 году - на 4,3%.

Эксперты прогнозируют среднегодовой подъем ВВП в расчете на душу населения в диапазоне 4-4,5% в 2025-2028 годах. В результате к концу этого периода показатель составит $16,1 тыс.

Также в ближайшее время предполагается рост безработицы: с 5,1% в прошлом году до 5,3% в текущем году и 5,4% в 2026-2027 годах. При этом в 2028 году она вернется к 5,3%.

По прогнозу экспертов агентства, потребительские цены в стране в 2025 году не изменятся, в 2026 году - вырастут на 0,1%, в 2027 году - на 0,8%, в 2028 году - на 1,8%.

Средний курс китайской нацвалюты ожидается в районе 7,3 юаня/$1 в этом и следующем годах, 7,2 юаня в 2027 году и 7,1 юаня в 2028 году.

Китай S&P
