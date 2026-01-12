Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января

Стартовая цена - 132,3 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января, стартовая цена пакета в размере 100% составляет 132,3 млрд рублей. Соответствующее уведомление опубликовано в ГИС "Торги", организатором продажи выступает банк ПСБ.

Шаг аукциона - 1,32 млрд рублей, размер задатка - 26,45 млрд рублей. На торги выставлено 100% долей в ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово".

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 00:01 13 января до 18:00 по Москве 19 января. Сами торги назначены на 20 января, они пройдут в 15:00 в электронной форме на площадке "РТС-тендер". Договор купли-продажи имущества с победителем (или единственным участником аукциона) будет заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты.

В "Домодедово" от комментариев отказались.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов анонсировал, что перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года. "Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", - подчеркнул тогда министр.

Летом прошлого года компании группы "Домодедово" по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В декабре держатели рублевых облигаций "Домодедово" согласовали перенос погашения бондов на 15 млрд рублей на декабрь следующего года и согласились признать ненаступившими основания для выкупа по офертам. Изменения в условия выпуска направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы, отмечалось в сообщении компании-эмитента облигаций "Домодедово".

До сих пор свой интерес к "Домодедово" публично обозначал только совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - говорил он в интервью РБК, добавляя, что на покупку аэропорта могут быть привлечены заемные средства. Финансовые проблемы "Домодедово", по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", - заявлял бизнесмен. Гендиректор "Домодедово" Андрей Иванов оценивал общий долг аэропорта в 70 млрд руб., процентные платежи по итогам 2025 года - в 8 млрд руб.