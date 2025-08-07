Поиск

Для иностранных сим-карт при их попадании в РФ предложили ввести "период охлаждения"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает ввести "период охлаждения" для иностранных сим-карт, когда в течение нескольких часов у них не будет доступа к мобильному интернету в роуминге. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Договорились, что зарубежные сим-карты после попадания в Россию будут на какой-то период охлаждаться на несколько часов и у них будут недоступны сервисы мобильного интернета", - сказал Шадаев в четверг журналистам на площадке форума "Цифровая эволюция".

Он уточнил, что пока обсуждается, что карты будут неактивны в течение первых пяти часов: "Пока на пять часов (ограничение - ИФ) мы обсуждаем".

Такая мера предлагается для обеспечения безопасности, "чтобы бороться с сим-картами, которые находятся в дронах", пояснил министр.


