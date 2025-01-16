Таможенники подали апелляцию на решение о возврате Red Wings 386 млн руб. за простаивающий Airbus

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Шереметьевская таможня и Центральное таможенное управление (ЦТУ) пытаются обжаловать решение Арбитражного суда Московской области, который ранее обязал их вернуть авиакомпании Red Wings излишне уплаченный НДС в размере 386 млн рублей за находящийся на хранении самолет Airbus A321.

По данным судебной картотеки, 14 января таможенники подали апелляционную жалобу. Суд пока не принял ее к производству.

Речь идет о деле по иску Red Wings к Шереметьевской таможне и ЦТУ, который был подан в апреле прошлого года. Как следует из материалов дела, в декабре 2023 - феврале 2024 гг. таможенники провели камеральную проверку в Red Wings и установили факт нарушения "в части соблюдения условий предоставления льгот по уплате таможенных платежей" в отношении Airbus А321 с регистрационным номером VP-BRS. Осуществив ввоз этого самолета на территорию ЕАЭС в декабре 2021 года, Red Wings воспользовалась правом на получение льготы, предусмотренной подпунктом 21 статьи 150 НК РФ. Речь идет об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении гражданских пассажирских самолетов, а также от уплаты НДС в отношении авиатехники, зарегистрированной за рубежом.

В январе 2023 года подпункт 21 статьи 150 утратил силу. Использование и нахождение товаров в ЕАЭС в рамках предоставленной преференции "по основаниям, утратившим силу, противоречит действующему законодательству", аргументировали таможенники по итогам проверки Red Wings. Для сохранения льготы, посчитали они, "законодателем установлена возможность регистрации воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ". При отсутствии регистрации – "преференциальный режим не сохраняется, в связи с чем у общества возникает обязанность по уплате таможенных платежей в виде НДС с 1 января 2023 года в полном объеме".

Суд не признал доводы ответчиков обоснованными. Наступление календарной даты 1 января 2023 года "не является нарушением установленных законодательством условий предоставления льготы при ввозе товара, а является датой, начиная с которой ввоз судов, зарегистрированных в (иностранном - ИФ) реестре, осуществляется без предоставления льгот", говорилось в решении суда.

"Таможенный орган ошибочно полагает, что в целях сохранения льготы законодателем установлена возможность регистрации воздушного судна в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Действующее законодательство таких норм не содержит, таможенным органом они не приведены. В действиях общества (Red Wings - ИФ) отсутствовало противоправное поведение как при ввозе на территорию ЕАЭС воздушного судна, так и в последующем, - отмечалось в решении. - При указанных обстоятельствах законные основания для доначисления Шереметьевской таможней суммы НДС, освобождение от которой было предоставлено согласно подпункту 21 статьи 150 НК РФ, отсутствуют".

Суд также обратил внимание на довод заявителя, что по состоянию на январь 2023 года Red Wings не могла использовать указанный А321 для перевозки пассажиров, поскольку у него отсутствовал сертификат летной годности (СЛГ). Последний рейс этот лайнер совершил 21 февраля 2022 года из Намангана в московский аэропорт "Домодедово". Там же он был поставлен на парковку, а в апреле того же года истек срок действия его СЛГ, что исключило возможность дальнейшей эксплуатации самолета.

Всего в парке Red Wings (помимо самолетов российского производства) восемь A320/321, все они находятся на хранении. В 2022-2023 гг. компания планировала вернуть их лизингодателям, однако после введения западных санкций из-за начала военной операции в Украине власти РФ ввели ограничения на возврат авиатехники иностранным собственникам.