Грузооборот транспорта в РФ снизился в I полугодии на 0,3%, в июне – вырос на 1,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Грузооборот транспорта в РФ снизился в I полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на 0,3% и составил 2 трлн 767,9 млрд т-км. Об этом сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В том числе грузооборот железнодорожного транспорта за этот период был равен 1 трлн 250,4 млрд т-км (-1% к I полугодию 2024 года), автомобильного – 197,8 млрд т-км (+5,7%), морского – 27,3 млрд т-км (-31,3%), внутреннего водного – 21 млрд т-км (-3,9%), воздушного – 0,8 млрд т-км (-4,5%), трубопроводного – 1 трлн 270,6 млрд т-км (+0,6%).

В июне 2025 года грузооборот транспорта составил 438,8 млрд т-км (+1,4% к июню 2024 года), в том числе железнодорожного – 200,5 млрд т-км (-2,1%), автомобильного – 33,6 млрд т-км (+2,9%), морского – 3,1 млрд т-км (+25%), внутреннего водного – 11,4 млрд т-км (+33,6%), воздушного – 0,1 млрд т-км (-9,5%), трубопроводного – 190 млрд т-км (+3,2%).