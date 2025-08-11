Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос на ожиданиях встречи президентов России и США на Аляске 15 августа, при этом к закрытию торгов рынок растерял большую часть роста из-за фиксации прибыли игроками после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что целью этой встречи является прояснение возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта. Индекс МосБиржи завершил дневные торги в районе 2964 пунктов, тогда как на утренней сессии индекс поднимался выше 3015 пунктов (максимум с конца апреля); лидировали в росте акции "Юнипро" (+7,7%), "Северстали" (+7,7%) и "ММК" (+6,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2964,15 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1172,08 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 августа, составил 79,6677 руб. (-11,19 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+6%), "Аэрофлота" (+5,5%), "Эн+ груп" (+5,3%), ПАО "ФСК-Россети" (+4,9%), "НОВАТЭКа" (+4,8%), ОК "Русал" (+4%), "Роснефти" (+2,7%), "ВК" (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,8% "префы"), "Интер РАО" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), АФК "Система" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,2%).

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7% в годовом выражении, до 144,9 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 21,5%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка. В целом за 7 месяцев чистая прибыль Сбера выросла на 6,8%, до 971,5 млрд рублей, при рентабельности капитала в 22,1%.

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 15 августа обсудит созыв внеочередного собрания акционеров и рекомендации о размере дивидендов за 6 месяцев 2025 года, информирует компания. Ранее сообщалось, что чистая прибыль НК по РСБУ в I полугодии составила 66,759 млрд рублей, что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Выручка снизилась на 9,7% - до 674,076 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" (+1,9%) по РСБУ за январь-июнь 2025 года составила 228,273 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 13,8% (до 1,425 трлн рублей), себестоимость - на 4,4% (до 1,281 трлн рублей). Прибыль до налогообложения упала чуть более чем вдвое, до 209,597 млрд рублей.

Подешевели в понедельник акции ПАО "Полюс" (-2%), ВТБ (-0,5%), "ФосАгро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил вечером в минувшую пятницу в соцсети Truth Social, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

Президент США Трамп заявил, что считает возможным обмен территориями при урегулировании украинского конфликта. "Что касается территорий, возможно будет провести некоторые обмены", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США пройдет на российской территории, соответствующее приглашение президенту США уже передано, заявил Ушаков.

В понедельник Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным, чтобы понять его позицию по вопросу украинского конфликта. "На самом деле это будет встреча для того, чтобы прозондировать его позицию немного", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. Путин хотел бы решить украинскую проблему, считает, по его словам, Трамп.

Также Трамп сообщил, что рассчитывает во время встречи заявить российскому лидеру о необходимости завершить боевые действия на Украине. "Я собираюсь ему сказать, что ему нужно прекратить эту войну", - отметил глава Белого дома. По мнению Трампа, Путин "не будет со мной связываться".

Кроме того, Трамп в понедельник заявил, что рассчитывает выработать сделку по Украине, которая будет лучшим вариантом для обеих сторон. Трамп вновь отметил, что ожидает, что в ходе украинского урегулирования будет решаться вопрос "обмена территориями".

Трамп также заявил, что в рамках украинского урегулирования хотел бы побыстрее увидеть перемирие между сторонами конфликта. По словам Трампа, участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече на Аляске не планируется, но финальным этапом урегулирования украинского кризиса должна стать встреча Путина с Зеленским.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, ключевое влияние на котировки акций российских компаний продолжает оказывать геополитика - инвесторы воодушевлены новостями о планируемой встрече 15 августа президентов России и США. Дефляция в России, которая сохраняется три недели подряд, также подогревает ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России.

Сбер в понедельник раскрыл финансовые результаты по РСБУ за июль: компания за месяц заработала 144,9 млрд руб. чистой прибыли, а за 7 месяцев - 971,5 млрд руб.; рентабельность капитала составила 22,1%, стоимость риска - 1,5%. На 1 августа достаточность базового капитала составила 10,1%, а общего капитала - 12,8%, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи начал неделю подъемом и большую часть понедельника курсировал чуть ниже круглой отметки 3000 пунктов. В акциях сократился геополитический дисконт на фоне сообщений о предстоящем 15 августа саммите президентов РФ и США. Инвесторы рассчитывают на то, что по итогам встречи на Аляске появится прогресс в урегулировании украинского конфликта, обозначатся перспективы демонтажа санкций и экономического сотрудничества двух держав, отмечает эксперт.

Основные рыночные индикаторы не претерпели значимых изменений - рубль в основном слабо укреплялся, нефть Brent колебалась выше уровня $66 за баррель, в золоте продолжился ценовой спад (-2,4%, до $3407 за унцию). Во вторник нефтяной рынок будет оценивать ежемесячный отчет ОПЕК и краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей EIA. В еврозоне будет опубликован индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, в США - июльский индекс потребительских цен (ИПЦ). На российском рынке "Аэрофлот" и "Промомед" раскроют операционные показатели, "Юнипро" - отчетность по РСБУ за I полугодие, "Диасофт" - финрезультаты по МСФО за I квартал.

"После сильного импульса роста рынок может взять паузу или коррекционно остыть, инвесторы продолжат внимательно следить за новостным потоком. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 августа - колебания в рамках 2925-3050 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская, фьючерсы на нефть марки Brent продолжают консолидацию в блоке $65,8-67 за баррель и из текущей точки техническая картина выглядит неопределенной: необходимо дождаться либо пробоя нижней границы, либо ждать отработки сценария отскока. Неделя предстоит насыщенная на события - помимо новостных триггеров вокруг российско-украинского конфликта ожидается публикация прогнозов ОПЕК, МЭА и EIA, напоминает она.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в понедельник на мировых фондовых рынках наблюдаются смешанные настроения, инвесторы, по-видимому, решили сделать передышку после существенного роста на прошлой неделе.

Рынок акций РФ с утра ощутимо вырос на новостях, что встреча президентов США и РФ состоится в пятницу на Аляске, а также в отсутствие новых санкций против российских торговых партнеров, которыми грозил Трамп. Ранее представители российских властей сообщили, что предложения американской стороны по урегулированию украинского конфликта приемлемы, поэтому можно рассчитывать на положительный исход переговоров. В то же время лидеры европейских стран заявляют о намерении встретиться с Трампом до его переговоров с Владимиром Путиным, а также о продолжении поддержки Киева и давлении на Россию. В связи с этим новостной фон вокруг украинской темы в ближайшие дни, вероятно, будет весьма противоречивым, поэтому следует ожидать повышения волатильности российских акций и инвесторам стоит сохранять бдительность, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе быстрого роста превысил 50-дневную скользящую среднюю, пробил сопротивление 2850 пунктов, а также протестировал уровень 3000 пунктов. При преодолении последнего целью дальнейшего повышения станет апрельский пик 3052 пункта, однако в связи с перекупленностью индекса растет риск существенной коррекции, считает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций вырос после обнародования деталей встречи Трампа и Путина в конце этой недели, но отступил от максимумов дня.

Акции застройщика ГК "Самолет" (-2,1%) снизились после новостей о кончине крупнейшего акционера и основателя группы Михаила Кенина. В руководстве компании при этом заявили о готовности продолжать начатую Кениным работу, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось ярко выраженной динамики. Инвесторы ожидают выхода во вторник данных по потребительской инфляции в США за июль, которые могут принести негативные сюрпризы и снизить вероятность скорого смягчения позиции ФРС. Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня, но остались в "плюсе" в ожидании геополитических новостей. Рынок, судя по всему, ожидает волатильная неделя, акции могут остро реагировать на поступающие в отношении украинского конфликта новости. До встречи Путина и Трампа переговоры с Зеленским планируют провести лидеры ЕС. Индексу МосБиржи до появления конкретики по достижению прогресса в заключении мирного соглашения, скорее всего, будет сложно закрепиться выше 3000 пунктов, а для закрытия образовавшегося в понедельник "гэпа" можно ожидать коррекционного движения к 2926 пунктам, считает представитель "Велес Капитала".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов предупреждает о нарастающей перекупленности рынка акций и сохраняющейся неопределенности.

"С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы. С другой - рынок акций вошел в стадию перекупленности, и желание зафиксировать прибыль нарастает. Различные слухи и "вбросы" информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", - полагает Антонов.

Эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев также полагает, что если результаты встречи Трампа и Путина не разочаруют, то в течение августа индекс МосБиржи закрепится выше важного психологического уровня 3000 пунктов. А если тренд на геополитическое урегулирование закрепится, тогда к зиме можно ожидать российский рынок уже в районе 3200-3300 пунктов.

Кроме геополитических новостей на текущей неделе инвесторы будут ждать традиционных данных Росстата по индексу потребительских цен (выйдут в среду в 19:00 МСК). Если дефляция в России продолжится, то ЦБ РФ будет иметь больше оснований к ускорению снижения ключевой ставки, считает Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня гор, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,4%, DAX, CAC40 просели на 0,3-0,8%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле не изменились относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading Economics. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в июле выросли на 0,8% в годовом выражении. Это самый значительный подъем за 17 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июле упали на 3,6% в годовом выражении, по данным ГСУ. Падение было зафиксировано по итогам 34-го месяца подряд. Эксперты предполагали сокращение на 3,3%.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены стабилизировались после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,58 за баррель (+0,02% и +0,2% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,9 за баррель (+0,05% и без изменений в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Участники рынка проявляют осторожность в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которая должна пройти в эту пятницу и может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Встречу анонсировал американский лидер 8 августа. Никаких решений по санкциям в отношении России по истечению ультиматума со стороны Штатов в этих условиях принято не было.

На этой неделе трейдеры также ждут также ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+10,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+9,4%), "СПБ биржи" (+8,3%), "ТГК-14" (+7,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7,4%), ПАО "Самараэнерго" (+6,6%), "Саратовэнерго" (+6,5%), МТС-банка (+6,2%), "Группы ЛСР" (+5,8%), "Русснефти" (+5,8%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-2,5%), ГК "Самолет" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 118,65 млрд рублей (из них 22,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" , 11,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,25 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").