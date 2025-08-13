Грузооборот морских портов РФ за 7 месяцев сократился на 4,6%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 498,826 млн тонн, или 95,4% от уровня предыдущего года (снижение на 4,6% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК".

Перевалка сухих грузов снизилась на 6,4% до 242,16 млн тонн, наливных - 2,8% до 256,7 млн тонн.

В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов за январь-июль 2025 года снизилась во всех морских бассейнах, кроме Дальневосточного.

БАССЕЙН Грузооборот, млн т Динамика г/г Арктический 50,8 -7,7% Балтийский 158,4 -2,3% Азово-Черноморский 144,5 -11,4% Каспийский 3,9 -30,4% Дальневосточный 141,2 3% ВСЕГО 498,8 -4,6%

Перевалка контейнеров в морских портах РФ за семь месяцев сократилась на 2,7%, до 3,12 млн TEU.