Грузооборот морских портов РФ за 7 месяцев сократился на 4,6%
Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В январе-июле 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 498,826 млн тонн, или 95,4% от уровня предыдущего года (снижение на 4,6% - ИФ), сообщается в телеграмм-канале "Морцентра-ТЭК".
Перевалка сухих грузов снизилась на 6,4% до 242,16 млн тонн, наливных - 2,8% до 256,7 млн тонн.
В целом, по данным "Морцентра-ТЭК", перевалка грузов за январь-июль 2025 года снизилась во всех морских бассейнах, кроме Дальневосточного.
|БАССЕЙН
|Грузооборот, млн т
|Динамика г/г
|Арктический
|50,8
|-7,7%
|Балтийский
|158,4
|-2,3%
|Азово-Черноморский
|144,5
|-11,4%
|Каспийский
|3,9
|-30,4%
|Дальневосточный
|141,2
|3%
|ВСЕГО
|498,8
|-4,6%
Перевалка контейнеров в морских портах РФ за семь месяцев сократилась на 2,7%, до 3,12 млн TEU.