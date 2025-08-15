Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост в ожидании встречи президентов России и США в Анкоридже на Аляске, что подогревает надежды на начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,5%, лидируют в росте акции ОК "Русал" (+2,8%).

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2991,5 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 августа, составляет 79,7653 руб. (+16,21 копейки).

Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2025 года составила $748 млн, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в пятницу. Это практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" ($746 млн). Консолидированная выручка по МСФО выросла на 32% г/г, до $7,52 млрд, выше консенсуса ($7,45 млрд).

В первом полугодии 2025 года "Русал" зафиксировал убыток в размере $87 млн по сравнению с прибылью в размере $565 млн за аналогичный период 2024 года. Негативная динамика стала результатом роста в 2,4 раза процентных расходов, укрепления рубля почти на 23% и связанного с этим увеличения расходов по налогу на прибыль, пояснила компания. Капзатраты выросли на 37%, до $707 млн, основной причиной увеличения является экологическая и технологическая модернизация предприятий. Чистый долг "Русала" вырос за полугодие на 15%, до $7,378 млрд.

Подорожали также акции "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Т-Технологий" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Российско-американские переговоры на Аляске начнутся примерно в 11:30 по местному времени в пятницу (22:30 мск) со встречи президентов двух стран тет-а-тет, после чего продолжатся в составе делегаций, сообщил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Центральной темой переговоров президентов РФ и США станет украинское урегулирование, отметил он.

От России в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков отметил, что продолжительность переговоров будет зависеть от самих президентов. По их завершении ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов, в настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования.

Президент США Трамп в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News. По словам Трампа, намеченные на пятницу переговоры с главой российского государства будут "подготовкой к возможной второй встрече (с участием президента Украины Владимира Зеленского)", и вряд ли удастся достичь немедленного прекращения огня на Украине. "Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Также Трамп заявил в четверг журналистам в Белом доме, что в возможной встрече между ним, Путиным и Зеленским могут принять участие и некоторые европейские лидеры. По его словам, Путин и Зеленский смогут найти способ для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что ответственность за украинский конфликт лежит на всех сторонах. "После того, как я ушел (с поста президента после первого срока - ИФ), я видел, что происходит. Все, что США делали, было неправильным. (...) Все стороны в этом виноваты", - сказал американский лидер журналистам.

Трамп также добавил, что его встреча с Зеленским и Путиным должна быть организована быстро, возможно, трехстороннюю встречу можно также провести на Аляске, потому что "это намного легче" организовать.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ не составляет попыток продвинуться выше на фоне сообщений о ходе подготовки к российско-американскому саммиту на Аляске. Его положительные итоги могут вызвать ралли на рынке, вернув восходящий тренд, в то время как отсутствие результатов может привести к новой коррекции.

Индекс МосБиржи остается вблизи психологического уровня 3000 пунктов, выше которого открывается дорога вверх. На этом пути, однако, стоят уровень сопротивления в районе 3050 пунктов и находящийся в зоне перекупленности (выше 70 единиц) индикатор относительной силы RSI (в сочетании со сглаженной скользящей средней в периоде 14 дней). Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи сформировался около 2860 пунктов, считает Калачев.

Индексы акций в США накануне изменились всего на 0,01-0,03%, при этом S&P 500 (+0,03%) в очередной раз обновил рекордный максимум. Рынок отреагировал снижением на данные о динамике цен производителей в США, однако затем отыграл потери.

Как сообщило министерство труда США, цены производителей в стране (индекс PPI) в июле увеличились на 0,9% в помесячном выражении. Рост стал рекордным с июня 2022 года и существенно превысил прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков (+0,2%). Подъем индекса PPI в годовом выражении ускорился до максимальных с февраля 3,3% с 2,4% в июне.

Опубликованные данные говорят о сохранении высокого инфляционного давления в США и снижают надежды на быстрое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Тем не менее ожидания рынка в отношении перспектив уменьшения ставки ФРС в сентябре ослабли лишь незначительно. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее снижение на 25 б.п. на предстоящем заседании оцениваются рынком в 92,6%, по данным FedWatch. Ранее они были близки к 100%.

Эксперты отмечают, что повышение цен производителей в значительной мере связано с ростом стоимости некоторых услуг, включая авиабилеты, и без учета этих факторов динамика индекса PPI была бы ближе к прогнозам.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,6%).

Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с праздником (День независимости).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены незначительно корректируются после роста днем ранее, игроки ожидают встречи президентов США и России на Аляске в Анкоридже.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $66,76 за баррель (-0,1%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,85 за баррель (-0,2%).