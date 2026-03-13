Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность закупок нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководство Шри-Ланки обсуждает с Москвой возможность закупок российской нефти, сообщает местный портал Daily News.

"Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги, чтобы обеспечить поставки топлива из России", - заявил МИД страны.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат провел встречу с российским послом Леваном Джагаряном, чтобы ускорить закупки. Посол пообещал передать соответствующий запрос российскому руководству координировать действия с соответствующими структурами" для решения этого вопроса.

Джагарян на встрече подчеркнул, что Россия готова поддерживать Шри-Ланку "в любое время, когда это потребуется", сообщает Daily News.

OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года. Такое решение было принято в связи с предупреждением Ирана о том, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.