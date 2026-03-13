Поиск

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность закупок нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Руководство Шри-Ланки обсуждает с Москвой возможность закупок российской нефти, сообщает местный портал Daily News.

"Шри-Ланка предпринимает незамедлительные шаги, чтобы обеспечить поставки топлива из России", - заявил МИД страны.

Министр иностранных дел Шри-Ланки Виджита Херат провел встречу с российским послом Леваном Джагаряном, чтобы ускорить закупки. Посол пообещал передать соответствующий запрос российскому руководству координировать действия с соответствующими структурами" для решения этого вопроса.

Джагарян на встрече подчеркнул, что Россия готова поддерживать Шри-Ланку "в любое время, когда это потребуется", сообщает Daily News.

OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года. Такое решение было принято в связи с предупреждением Ирана о том, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Шри-Ланка Иран Леван Джагарян Виджита Херат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шри-Ланка обсуждает с Россией возможность закупок нефти

ЦБ РФ считает, что ДКП пока должна оставаться жесткой для возвращения инфляции к цели

Филиппины рассматривают возможность импорта нефти из РФ

Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

 Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

Компания "Тенгизшевройл" сообщила об "инциденте" на Тенгизе 11 марта

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Цена Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 698 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8642 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });