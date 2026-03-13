ЦБ РФ считает, что ДКП пока должна оставаться жесткой для возвращения инфляции к цели

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В начале 2026 года реализовался временный проинфляционный эффект от повышения ставки НДС и других сборов, а в конце года дополнительный вклад в рост цен внесет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет через неделю, 20 марта.