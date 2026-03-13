Поиск

Великобритания не намерена ослаблять санкции против российской нефти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Великобритания не намерена ослаблять санкции, затрагивающие российскую нефть, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, заявил Sky News замминистра энергетики Майкл Шанкс.

"Наши санкции останутся в силе, мы продолжим действовать в отношении "теневого флота", и мы не изменим нашу позицию по этому вопросу", - сказал он.

По словам Шанкса, британские власти принимают меры для предотвращения роста цен и сотрудничают с другими европейскими странами.

OFAC Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года. Это решение было принято в связи с предупреждением Ирана о том, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

