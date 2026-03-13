Поиск

Филиппины рассматривают возможность импорта нефти из РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило, что страна изучает возможность закупок российской нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу местный телеканал Bilyonaryo News Channel.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с предупреждением Ирана о том, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ранее в пятницу также сообщалось, что власти Таиланда готовятся начать переговоры о покупке российской нефти.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

