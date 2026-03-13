Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео"

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "М.Видео" назначил Владислава Бакальчука генеральным директором компании.

Согласно сообщению, Феликс Либ, занимавший пост главы компании, станет председателем совета директоров.

"Моя цель - трансформировать "М.Видео" в универсальную мультикатегорийную платформу. Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе - рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса", - приводит пресс-служба слова Бакальчука.

Бакальчук - российский бизнесмен, владелец компании "ВБ Девелопмент". Он пришел в "М.Видео" в августе 2025 года.