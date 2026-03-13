Компания "Тенгизшевройл" сообщила об "инциденте" на Тенгизе 11 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На месторождении Тенгиз 11 марта произошел инцидент, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе "Тенгизшевройл" (ТШО).

"ТШО подтверждает, что 11 марта 2026 года на одном из объектов на месторождении Тенгиз произошел инцидент. Пострадавших нет, компания проводит оценку первопричин в соответствии с установленными процедурами", - говорится в сообщении ТШО на запрос агентства ИФ-К.

"ТШО не комментирует конкретные детали своей производственной деятельности", - ответили в компании на просьбу прокомментировать влияние инцидента на производственную деятельность.

Запасы нефти на Тенгизе - 3,1 млрд тонн. Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron corp. (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%).