Совет директоров "Распадской" рекомендовал не платить дивиденды за I полугодие

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Распадская" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года.

"Учитывая финансовые результаты за отчетный период, динамику цен на уголь, а также сохранение санкционного давления, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года не соответствует интересам компании и ее акционеров", - говорится в сообщении компании.

