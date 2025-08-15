Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки более года (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде августа 2025 года снизилось до 13,25% годовых с 14,20% в третьей декаде июля, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 14% годовых впервые с третьей декады мая 2024 года, когда составляла 13,31%. ЦБ РФ в конце июля снизил на 1 процентный пункт (п.п.) прогноз среднего за год значения своей ключевой ставки на 2026 год до 12,0-13,0%.
В первой декаде августа снижались средние максимальные ставки вкладов всех категорий срочности. В результате максимальные ставки депозитов, срок которых находится в диапазоне от 3 до 6 месяцев, стала ниже 16%, от 6 месяцев до года - ниже 15%.
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в первой декаде августа снизилось до 15,96% с 16,44% в третьей декаде июля.
Эта индикативная ставка за месяц с первой декады июля снизилась на 1,95 п.п., за два месяца - на 2,91 п.п., что примерно совпадает с динамикой ключевой ставки ЦБ за этот период (в конце июля она снижена на 2 п.п., после того как в начале июня на 1 п.п.).
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка в I дек. августа
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 2 мес.
|Изм. за 6 мес.
|До 90 дн.
|15,48
|-0,27
|-1,74
|-2,09
|-4,20
|91-180 дн.
|15,52
|-0,49
|-1,87
|-2,74
|-5,09
|181 дн. - 1 год
|14,59
|-0,80
|-2,34
|-3,38
|-6,62
|свыше 1 года
|13,25
|-0,95
|-1,83
|-3,23
|-6,11
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.