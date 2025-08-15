Поиск

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки более года (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде августа 2025 года снизилось до 13,25% годовых с 14,20% в третьей декаде июля, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, ставка оказалась ниже уровня 14% годовых впервые с третьей декады мая 2024 года, когда составляла 13,31%. ЦБ РФ в конце июля снизил на 1 процентный пункт (п.п.) прогноз среднего за год значения своей ключевой ставки на 2026 год до 12,0-13,0%.

В первой декаде августа снижались средние максимальные ставки вкладов всех категорий срочности. В результате максимальные ставки депозитов, срок которых находится в диапазоне от 3 до 6 месяцев, стала ниже 16%, от 6 месяцев до года - ниже 15%.

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета их срочности, в первой декаде августа снизилось до 15,96% с 16,44% в третьей декаде июля.

Эта индикативная ставка за месяц с первой декады июля снизилась на 1,95 п.п., за два месяца - на 2,91 п.п., что примерно совпадает с динамикой ключевой ставки ЦБ за этот период (в конце июля она снижена на 2 п.п., после того как в начале июня на 1 п.п.).

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в III декаде августа 2025 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка в I дек. августаИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 2 мес.Изм. за 6 мес.
До 90 дн.15,48-0,27-1,74-2,09-4,20
91-180 дн.15,52-0,49-1,87-2,74-5,09
181 дн. - 1 год14,59-0,80-2,34-3,38-6,62
свыше 1 года13,25-0,95-1,83-3,23-6,11

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

ЦБ РФ
