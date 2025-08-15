Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню при низкой активности игроков

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на "Московской бирже" на торгах в пятницу, рубль немного подешевел. Торги в последний рабочий день недели проходили при низкой активности игроков, в центре внимания которых оставалась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет на Аляске.

В первой половине дня рубль демонстрировал чуть более высокие темпы снижения на фоне решения правительства России обнулить нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами. На максимуме пара "юань - рубль" поднималась до 11,13 рубля/юань.

К 19:00 по Москве юань подорожал на 5,35 копейки до 11,1035 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,71 копейки, до 80,0224 рубля, и повысил курс евро на 65,06 копейки, до 93,7094 рубля.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2025 года не изменился по отношению к июню, по предварительной оценке ЦБ.

В январе-июле 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 28,2%.

Нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров снижены до нуля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Документ датирован 14 августа. Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью, отмечается в сообщении.

Главной темой на этой неделе является двусторонний саммит президентов России и США на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 по Москве).

В составе российской делегации: глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Всего американская делегация насчитывает 16 человек. Членами делегации Трампа также стали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Российско-американский саммит в Анкоридже может занять 6-7 часов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что сначала состоится беседа тет-а-тет. Получается, что это будет с участием помощников. Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию, - сказал он. - В целом, можно представить, что минимум часов 6-7 на это уйдет".

Переговоры президентов должны результативно завершиться, чтобы можно было говорить о проведении трехсторонней встречи с участием лидеров США, России и Украины, заявил также Песков.

"В течение недели рубль торговался в узком диапазоне 11,05-11,1 за юань. В четверг правительство отменило нормативы обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров, которые до этого составляли 40% и 90% соответственно. Сообщалось, что это решение принято в связи с укреплением рубля, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью. Фундаментально данная новость будет иметь минимальный эффект на валютный рынок: последние месяцы экспортеры и так добровольно продают существенно больше (как минимум 80% валютной выручки, по данным ЦБ), чем предполагал данный норматив (36%). Тем не менее это решение, как индикатор государственной политики, может оказать влияние на ожидания участников рынка", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Давление на курс рубля в пятницу могло оказать появившееся вчера после закрытия валютного рынка решение правительства об отмене обязательного возврата и продажи валютной выручки российскими экспортерами, в свою очередь полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Это вызвало на вечерней сессии резкий рост фьючерсов на рублевые пары. Однако они быстро нивелировали более половины этого движения. Компании в последнее время продавали инвалюты больше минимального лимита, в основном из-за высоких процентных ставок. Поэтому пока экспортеры не сократят предложение валюты, вряд ли данное решение вызовет устойчивое ослабление рубля"

По словам эксперта, важные новости о ходе переговоров президентов России и США, тем более об их итогах, также способны вызвать всплеск волатильности курса рубля. Однако, по его мнению, такие импульсы обычно не получают развития.

"Это объясняется все еще небольшим количеством инвесторов и спекулянтов на валютном рынке, которые до 2022 г. оперативно закладывали в курс рубля ожидания изменений ключевых для него факторов и условий, в результате чего соответствующие дисконт или премия достаточно долго сохранялись в стоимости российской валюты. Тем не менее, юань в ближайшие сессии все же способен предпринять попытку выхода вверх из двухнедельного диапазона консолидации 10,97-11,16 руб. Этому будет способствовать постепенное восстановление спроса на инвалюту со стороны импортеров по мере усиления активности потребителей, а также ограниченное предложение валюты экспортерами из-за низких цен на нефть", - подчеркивает Бабин.

Цены на нефть продолжают понижаться в пятницу вечером после роста по итогам предыдущих торгов, трейдеры ждут саммита.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1%, до $66,16 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI на сентябрь к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,24%, до $63,16 за баррель.

В четверг контракты на Brent подорожали на 1,8%, на WTI - на 2,1%.

В центре внимания рынков - встреча Трампа с Путиным, которая должна состояться на Аляске. Прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может приблизить смягчение санкций против российского нефтяного сектора.

Давление на нефтяные цены в пятницу оказывают слабые статданные Китая. Темп роста промышленного производства в КНР в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% г/г и оказался слабее прогноза 5,9%. Китай является одним из крупнейших мировых потребителей нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 августа поднялась на 4 базисных пункта, до 17,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, уменьшилась в пятницу на 5 базисных пунктов, до 18,57% годовых, версия на три месяца снизилась на 3 базисных пункта, до 20,1% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,41% годовых.