Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 2,6%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует негативную динамику, отыгрывая итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2934,15 пункта (-2,59%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 4,6%.

Подешевели акции "Норникеля" (-4,6%), "Газпрома" (-4,5%), "НЛМК" (-4,2%), "Аэрофлота" (-4,1%), "Северстали" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,8%), "Русала" (-3,8%), "ММК" (-3,2%), "Роснефти" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-3%), "Татнефти" (-2,9%), АФК "Система" (-2,7%), "Московской биржи" (-2,6%), "Магнита" (-2,6%), МКПАО "ВК" (-2,5%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Газпром нефти" (-2,2%), "Полюса" (-2,1%), "Т-Технологии" (-2,1%), ВТБ (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (-1,8%), "МТС" (-1,8%), Сбербанка (-1,5%), "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,4%), "ФосАгро" (-0,9%), "префы" Сбербанка (-1,5%) и "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча: по многим вопросам мы пришли к согласию", - сказал президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по окончании встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Он отметил, что "хотя есть и пара крупных тем, по которым мы пока не достигли окончательного согласия, но у нас уже есть прогресс". "Так что никакой договоренности нет, пока нет окончательной договоренности", - констатировал Трамп.

При этом Трамп заявил, что "у нас был хороший шанс достичь" урегулирование украинского конфликта.

Путин пригласил американского лидера в Москву, на что Трамп заявил: "Это интересное предложение. Я не знаю. Но я могу представить, как это может случиться".

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что по итогам саммита на Аляске Вашингтон отныне нацелен на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на прекращение огня. "Мы настроены на то, чтобы попытаться выработать мирное соглашение, которое очень, очень быстро завершит бои. Быстрее, чем прекращение огня. Мы изучили все типы вопросов, которые бы обсуждали и согласовывали во время прекращения огня", - сказал спецпосланник. По его словам, "на этой встрече удалось добиться очень много успехов в отношении всех компонентов, необходимых для мирного соглашения". Уиткофф отметил, что во время встречи на Аляске российская сторона сильнее, чем ранее, смягчила свою позицию.

США оставят в силе нынешние санкции против РФ и могут ввести новые, если сторонам не удастся договориться о решении украинского кризиса, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио. "Если мы не достигнем соглашения, то будут последствия, последствия в виде продолжающих действовать санкций и потенциальных новых санкций", - сказал он в интервью NBC. "Мы не отменили ни одну из санкций", - подчеркнул госсекретарь. Однако, по его словам, необходимо воспользоваться любой имеющейся возможностью для урегулирования кризиса на Украине.

Рубио выразил мнение, что новые санкции в отношении России, и так находящейся под ними, не заставят ее пойти на прекращение огня. Введение новых санкций несовместимо с попыткой выработать долгосрочное мирное соглашение, полагает госсекретарь. По словам Рубио, вскоре переговоры будут идти о территориальном вопросе, границах, гарантиях безопасности, восстановлении Украины. "Если соглашение и будет, то каждой стороне от чего-то придется отказаться", - сказал Рубио, не уточнив детали.

По его оценкам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности Киеву. Он подчеркнул, что Украина должна иметь право "вступать в альянсы с другими странами для самозащиты". Он отметил, что тема гарантий, как они будут выглядеть и как работать, станут темами обсуждений в предстоящие дни.

"И это не наша война", - напомнил Рубио позицию президента США Дональда Трампа в отношении украинского кризиса.

Американские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов в пятницу, трейдеры оценивали статданные и сохраняли осторожность перед встречей президентов США и России. Президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США выразил надежду на то, что "достигнутые нами понимания <...> откроют дорогу к миру на Украине". Он также заявил, что Россия и США имеют много "интересных направлений совместной работы" в экономической сфере, и уже сейчас взаимный товарооборот, хоть и находится на минимальных значениях, начал подрастать.

На начавшейся неделе рынок также ждет экономический симпозиум в американском Джексон-Хоуле, участие в котором примут главы ведущих центробанков мира.

Между тем розничные продажи в США в июле увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение продаж на 0,5%. Объем промышленного производства в стране в минувшем месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Рынок не прогнозировал изменения. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель увеличился на 0,4%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в августе опустился до 58,6 пункта по сравнению с 61,7 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 62 пунктов. Снижение индикатора произошло впервые за четыре месяца. Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в августе неожиданно подскочил до максимальных с ноября прошлого года 11,9 пункта с 5,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до 0 пунктов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует небольшой рост (+0,1%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 18 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник доминируют в основном игроки на повышение. Так, индексы Австралии, Японии, Гонконга и Китая и подрастают на 0,1-1,5%, и лишь фондовый индикатор Южной Кореи снижается на 1,2%.

Мировые цены на нефть 18 августа утром не демонстрируют ярко выраженной динамики. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла всего на 0,03%, до $65,87 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,11%, до $62,87 за баррель.

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

