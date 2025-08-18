Brent торгуется у $65,89 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны утром в понедельник, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины.

К 8:17 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,06%), до $65,89 за баррель. В пятницу Brent подешевела на $0,99 (1,5%), до $65,85 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,14%), до $62,89 за баррель.За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,16 (1,8%), до $62,8 за баррель.

В центре внимания рынка остается геополитическая ситуация. Позднее в понедельник президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ожидается, что в переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, также примут участие европейские лидеры.

Конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же продолжить воевать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее американский президент высоко оценил результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что в переговорах был достигнут "большой прогресс".

Он также сказал, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против России.

"Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели", - заявил он.

"В первую очередь речь шла о вторичных тарифах для импортеров российских энергоносителей, и Трамп дал понять, что приостановит введение дополнительных мер, по крайней мере в отношении Китая, - отмечает аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт. - Статус-кво в целом остается неизменным".