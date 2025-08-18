Поиск

Инвестфирма Advent хочет купить швейцарского чипмейкера u-blox за $1,3 млрд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Advent International сделала предложение о покупке швейцарского чипмейкера u-blox Holding примерно за 1,05 млрд швейцарских франков ($1,3 млрд).

Как говорится в сообщениях компаний, через свою "дочку" ZI Zenith Advent предложит акционерам u-blox по 135 швейцарских франков за акцию, что предполагает премию в размере 32% к средневзвешенной цене этих бумаг за 60 торговых дней до 14 августа.

При этом предлагаемая за акции сумма ниже, чем их цена на закрытие торгов в Швейцарии в пятницу (138,6 швейцарского франка). По итогам торгов 15 августа бумаги u-blox подорожали на 24,4% на сообщениях о готовящейся оферте.

Совет директоров u-blox единогласно поддержал сделку, рекомендовав акционерам компании принять предложение Advent.

"Мы считаем, что эта сделка представляет собой весьма привлекательную возможность для наших акционеров, клиентов и сотрудников, поскольку позволяет u-blox реализовать свои долгосрочные стратегические цели с большей гибкостью, опираясь на сильного и опытного финансового партнера", - говорится в совместном заявлении руководителей компании.

SEO Master Fund LP, крупнейший акционер швейцарской компании, владеющей долей в размере 9%, также выразил поддержку сделке и согласился продать все свои акции.

В пресс-релизе отмечается, что оферта будет опубликована примерно 27 августа и будет действовать до 29 октября 2025 года.

u-blox производит чипы и программное обеспечение, используемые, в частности, в навигационных системах автомобилей и беспилотников.

С начала года рыночная капитализация u-blox увеличилась почти на 90%, до 1,03 млрд франков.

