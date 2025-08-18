Поиск

ГТЛК в I полугодии получила 6 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в консолидированной отчетности ГТЛК.

Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. В компании отмечают, что рост показателя обусловлен заключением новых сделок, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (20-21%) в первом полугодии 2025 года по сравнению аналогичным прошлогодним периодом (16%).

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли в 1,5 раза, до 42,13 млрд рублей, доходы от операционной аренды снизились на 13%, до 25,01 млрд рублей.

Также отмечается, что компания получила временный совокупный убыток в 2,4 млрд рублей, он возник главным образом за счет роста ключевой ставки и начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.

Согласно отчетности компании, процентные расходы в январе-июне текущего года увеличились на 35,8%, достигнув 67,6 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась на 3,9%, до 7,61 млрд рублей.

Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.

Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг (с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду) по отраслям экономики (в млн рублей):

Отрасль30 июня 2025гДоля от общих инвестиций (%)31 декабря 2024гДоля от общих инвестиций (%)
Железнодорожный транспорт387 85748,33%356 90344,65%
Воздушный транспорт210 86226,28%224 83828,13%
Водный транспорт и портовое обслуживание109 00513,58%119 77614,98%
Грузовой и пассажирский автотранспорт74 4039,27%80 10110,02%
Торговля11 8741,48%11 6631,46%
Информационные технологии и телекоммуникации, связь5 7940,72%2 6380,33%
Прочие отрасли2 0340,25%2 6250,32%
Добывающая промышленность6380,08%7920,1%
Дорожное строительство620,01%850,01%

Активы компании сократились с 1,36 трлн рублей на конец 2024 года до 1,31 трлн рублей на 30 июня текущего года, обязательства - с 1,25 трлн рублей до 1,1 трлн рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.

ГТЛК
