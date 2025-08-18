ГТЛК в I полугодии получила 6 млрд рублей чистого убытка по МСФО
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в консолидированной отчетности ГТЛК.
Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. В компании отмечают, что рост показателя обусловлен заключением новых сделок, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (20-21%) в первом полугодии 2025 года по сравнению аналогичным прошлогодним периодом (16%).
Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли в 1,5 раза, до 42,13 млрд рублей, доходы от операционной аренды снизились на 13%, до 25,01 млрд рублей.
Также отмечается, что компания получила временный совокупный убыток в 2,4 млрд рублей, он возник главным образом за счет роста ключевой ставки и начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.
Согласно отчетности компании, процентные расходы в январе-июне текущего года увеличились на 35,8%, достигнув 67,6 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась на 3,9%, до 7,61 млрд рублей.
Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.
Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг (с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду) по отраслям экономики (в млн рублей):
|Отрасль
|30 июня 2025г
|Доля от общих инвестиций (%)
|31 декабря 2024г
|Доля от общих инвестиций (%)
|Железнодорожный транспорт
|387 857
|48,33%
|356 903
|44,65%
|Воздушный транспорт
|210 862
|26,28%
|224 838
|28,13%
|Водный транспорт и портовое обслуживание
|109 005
|13,58%
|119 776
|14,98%
|Грузовой и пассажирский автотранспорт
|74 403
|9,27%
|80 101
|10,02%
|Торговля
|11 874
|1,48%
|11 663
|1,46%
|Информационные технологии и телекоммуникации, связь
|5 794
|0,72%
|2 638
|0,33%
|Прочие отрасли
|2 034
|0,25%
|2 625
|0,32%
|Добывающая промышленность
|638
|0,08%
|792
|0,1%
|Дорожное строительство
|62
|0,01%
|85
|0,01%
Активы компании сократились с 1,36 трлн рублей на конец 2024 года до 1,31 трлн рублей на 30 июня текущего года, обязательства - с 1,25 трлн рублей до 1,1 трлн рублей.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.