ГТЛК в I полугодии получила 6 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в январе-июне 2025 года получила 5,96 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 205 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сообщается в консолидированной отчетности ГТЛК.

Выручка выросла на 19%, составив 75,8 млрд рублей. В компании отмечают, что рост показателя обусловлен заключением новых сделок, а также высоким уровнем ключевой ставки Банка России (20-21%) в первом полугодии 2025 года по сравнению аналогичным прошлогодним периодом (16%).

Процентные доходы от операций финансового лизинга выросли в 1,5 раза, до 42,13 млрд рублей, доходы от операционной аренды снизились на 13%, до 25,01 млрд рублей.

Также отмечается, что компания получила временный совокупный убыток в 2,4 млрд рублей, он возник главным образом за счет роста ключевой ставки и начисления курсовых разниц в процессе переоценки валютных активов.

Согласно отчетности компании, процентные расходы в январе-июне текущего года увеличились на 35,8%, достигнув 67,6 млрд рублей. Амортизация активов, переданных в операционную аренду, снизилась на 3,9%, до 7,61 млрд рублей.

Чистые инвестиции в лизинг возросли с 472,07 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 484,16 млрд рублей на 30 июня 2025 года, валовые инвестиции в лизинг - с 1,16 трлн рублей до 1,33 трлн рублей.

Чистые инвестиции ГТЛК в лизинг (с учетом активов, сдаваемых в операционную аренду) по отраслям экономики (в млн рублей):

Отрасль 30 июня 2025г Доля от общих инвестиций (%) 31 декабря 2024г Доля от общих инвестиций (%) Железнодорожный транспорт 387 857 48,33% 356 903 44,65% Воздушный транспорт 210 862 26,28% 224 838 28,13% Водный транспорт и портовое обслуживание 109 005 13,58% 119 776 14,98% Грузовой и пассажирский автотранспорт 74 403 9,27% 80 101 10,02% Торговля 11 874 1,48% 11 663 1,46% Информационные технологии и телекоммуникации, связь 5 794 0,72% 2 638 0,33% Прочие отрасли 2 034 0,25% 2 625 0,32% Добывающая промышленность 638 0,08% 792 0,1% Дорожное строительство 62 0,01% 85 0,01%

Активы компании сократились с 1,36 трлн рублей на конец 2024 года до 1,31 трлн рублей на 30 июня текущего года, обязательства - с 1,25 трлн рублей до 1,1 трлн рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.