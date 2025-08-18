Более 80% компаний из S&P 500 во втором квартале получили прибыль лучше прогнозов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Компании, акции которых входят в расчет американского фондового индекса S&P 500, значительно превзошли ожидания по показателю прибыли за прошлый квартал, поскольку корпоративный сектор приспособился к пошлинам и получил выгоду за счет ослабления доллара, отмечают аналитики Goldman Sachs Group. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент за прошлый квартал отчитались 92% компаний из S&P 500, и 81,6% из них зафиксировали прибыль в расчете на акцию выше консенсус-прогнозов.

И 60% опередили прогнозы более чем на одно стандартное отклонение, отметили аналитики Goldman.

Средний показатель прибыли на акцию среди компаний индекса вырос на 11% в годовом выражении. Аналитики в целом ожидали роста всего на 4%.

Эксперты Goldman указали на то, что ожидания были сильно занижены из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. Кроме того, рост выручки американских компаний ускорился за счет ослабления курса доллара ко многом мировым валютам.