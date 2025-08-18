Рынок все меньше верит в снижение ставки Банка Англии в 2025 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Участники рынка видят повышенную вероятность того, что Банк Англии сохранит процентную ставку на уровне 4% до конца 2025о года на фоне высокой инфляции и лучшего, чем ожидалось, экономического роста, сообщает Bloomberg.

На торгах в понедельник котировки фьючерсов на уровень ставки указывали на то, что рынок оценивает вероятность еще одного снижения ставки в 2025 году менее чем в 50%. Ранее в этом месяце вероятность оценивалась почти в 100%.

Банк Англии в августе снизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

Руководство регулятора указало на дальнейшее ослабление внутреннего инфляционного давления, при этом темпы инфляции остаются повышенными за счет роста стоимости энергоносителей и продуктов питания.

Данные об июльской инфляции в Великобритании будут опубликованы 20 августа. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен ускорились до 3,7% с июньских 3,6%. Банк Англии ожидает, что инфляция достигнет пика в 4% в сентябре, после чего начнет снижаться.

Между тем данные, обнародованные на прошлой неделе, указали на рост ВВП Великобритании во втором квартале на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,1%.

Ожидание более консервативного подхода Банка Англии к денежно-кредитной политике оказало поддержку фунту стерлингов. Британская валюта с начала августа подорожала к доллару США на 2,5%.