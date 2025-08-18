Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2950 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками по факту состоявшейся встречи президентов России и США на Аляске в минувшую пятницу, которая не принесла прорывных решений, но способствует дальнейшему диалогу сторон в процессе урегулирования украинского конфликта; инвесторы ожидают новостей со встречи глав США и Украины. Индекс МосБиржи опустился в район 2950 пунктов; лидировали в снижении бумаги "Эн+ груп" (-4%), "Юнипро" (-3,9%) и упавшие бумаги "Татнефти" (-3,9%) из-за рекомендованных менеджментом невысоких дивидендов за полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2951,26 пункта (-2%), индекс РТС - 1155,99 пункта (-2,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 августа, составил 80,4256 руб. (+40,32 копейки).

Обыкновенные акции "Татнефти" снизились до 698,4 рубля (-3,9%), "префы" - до 669,6 рубля (-4,4%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 15 августа рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 рубля на акцию каждого типа, закрытие реестра акционеров для выплат предложено установить на 14 октября 2025 года, сообщила компания. Рекомендации не оправдали ожидания опрошенных "Интерфаксом" аналитиков: консенсус (обновленный после публикации отчета по РСБУ) предполагал, что компания выплатит 21,5 рубля на акцию каждого типа.

Также подешевели акции банка "Санкт-Петербург" (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), "Северстали" (-3,7%), НЛМК (-3,5%), "НОВАТЭКа" (-3,4%), "Роснефти" (-3,2%), "Норникеля" (-3,1%), АФК "Система" (-2,6%), "Ростелекома" (-2,4%), АЛРОСА (-2,3%), "Аэрофлота" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,3% и -0,5% "префы"), "ВК" (-2,2%), ММК (-1,9%), "Московской биржи" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,7%), ОК "Русал" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "Интер РАО" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), Сбербанка (-1% и -1,2% "префы"), МТС (-0,8%), "ФосАгро" (-0,7%), "Т-Технологий" (-0,6%).

Банк "Санкт-Петербург" в январе-июле 2025 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29,1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в июле 2025 года составила 1,9 млрд рублей, что в 2,4 раза ниже показателя июля 2024 года. Рентабельность капитала (ROE) за январь-июль этого года составила 24,2%, в июле - 10,3%.

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,7%).

Саммит РФ-США на Аляске

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по окончании встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил, что встреча была продуктивной, по многим вопросам стороны пришли к согласию. Он отметил, что "хотя есть и пара крупных тем, по которым мы пока не достигли окончательного согласия, но у нас уже есть прогресс". "Так что никакой договоренности нет, пока нет окончательной договоренности", - констатировал Трамп.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что по итогам саммита на Аляске Вашингтон отныне нацелен на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на временное прекращение огня. Уиткофф также отметил, что во время встречи на Аляске российская сторона сильнее, чем ранее, смягчила свою позицию.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров на Аляске назвал этот визит своевременным и полезным, с Трампом были обсуждены почти все направления взаимодействия двух стран, но в первую очередь говорили о возможном разрешении украинского кризиса. "Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - отметил Путин.

Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. В свою очередь телеканал CNN сообщил, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированная на понедельник, 18 августа, пройдет успешно.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье в интервью NBC, что США оставят в силе нынешние санкции против РФ и могут ввести новые, если сторонам не удастся договориться о разрешении украинского кризиса. Одновременно Рубио выразил мнение, что новые санкции в отношении России, и так находящейся под ними, не заставят ее пойти на прекращение огня. Введение новых санкций несовместимо с попыткой выработать долгосрочное мирное соглашение, полагает госсекретарь.

По словам Рубио, вскоре переговоры будут идти о территориальном вопросе, границах, гарантиях безопасности, восстановлении Украины. "Если соглашение и будет, то каждой стороне от чего-то придется отказаться", - сказал Рубио, не уточнив детали. По его оценкам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности Киеву. Он подчеркнул, что Украина должна иметь право "вступать в альянсы с другими странами для самозащиты". Он отметил, что тема гарантий, как они будут выглядеть и как работать, станет темой обсуждений в предстоящие дни.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции. Самое ожидаемое событие последних месяцев - саммит глав США и России - закончилось без особых новостей, но с явным положительным результатом для России (отсутствие дополнительных санкций, начало контактов и выход из дипломатической изоляции). В фокусе инвесторов в ближайшее время будет исход очередного раунда переговоров по Украине.

Нефть Brent в понедельник стабилизировалась в районе $66 за баррель. Сдерживающим фактором для цен выступают опасения относительно мирового спроса на энергоносители из-за ожиданий вступления в силу повышенных импортных пошлин для стран, не заключивших торговые соглашения с США. Решение восьми стран ОПЕК+ об уровне ослабления добровольных ограничений по добыче в сентябре находится в рамках ожиданий. Был утвержден еще один ускоренный шаг в 0,547 млн б/с, что завершило текущий раунд ослабления ранее наложенных ограничений в 2,2 млн б/с. Рынок вряд ли готов к продолжению роста поставок ОПЕК+ после сентября и в текущую цену закладывает ожидания, что с октября участники соглашения поставят рост добычи на паузу и не перейдут к ослаблению второго уровня добровольных ограничений, считает Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи открыл неделю в умеренном "минусе", зацепившись за область вблизи 2950 пунктов. В итогах саммита президентов РФ и США инвесторы не нашли ожидаемой конкретики, но лидеры назвали общение продуктивным, новые санкции объявлены не были, а переговорный процесс продолжается. В понедельник должна состоятся встреча глав США и Украины, ее результаты также могут стать причиной краткосрочной волатильности российских акций.

Общее снижение рынка было смягчено ослаблением рубля. При этом нефть в понедельник локально опускалась ниже $66 за баррель марки Brent - инвесторы отыгрывали очередное грядущее увеличение квот странами ОПЕК+ в момент, когда сезонный спрос на топливо пошел на спад.

На текущей неделе, 21-23 августа, состоится ежегодный международный симпозиум в Джексон-Хоуле, где выступит глава ФРС Джером Пауэлл и главы регуляторов других стран. Во вторник будут опубликованы данные по объему строительства новых домов в США за июль, на российском рынке МТС опубликует финансовые результаты по РСБУ за I полугодие. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 августа - колебания в коридоре 2875-3025 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает эксперт по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, рынок акций РФ начал неделю с коррекции вниз, поскольку перед встречей Путина и Трампа инвесторы оказались излишне оптимистично настроены по поводу скорого урегулирования украинского вопроса. Тем не менее, сильной коррекции на рынке акций не произошло, индекс МосБиржи закрепился выше 2950 пунктов, а индекс гособлигаций RGBI продолжил рост и обновил максимум года.

Трамп вместе с европейскими лидерами обсуждает урегулирование конфликта, идет подготовка к саммиту Россия-Украина-США. Пока конкретных решений о встрече нет, но и новых антироссийских санкций не появилось, ситуация выглядит умеренно позитивной, констатирует эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник снизился перед встречей Трампа с Зеленским и лидерами ЕС.

Бумаги застройщиков повышались, судя по всему, на возвращении оптимизма в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ осенью этого года. Акции "СПБ Биржи", "Роснефти", "Газпрома" и многих других эмитентов корректировались в рамках фиксации прибыли после того, как Путин и Трамп в рамках недавней встречи на Аляске не договорились о конкретных условиях заключения мирного соглашения по Украине. Американский президент однако выразил готовность воздержаться от немедленного ужесточения антироссийских санкций, чего нельзя сказать о ЕС, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные продажи. Инвесторы предпочитали сохранять осторожность у рекордных и локальных пиков в ожидании геополитических и экономических новостей. Индексы МосБиржи и РТС протестировали поддержки 2950 пунктов и 1160 пунктов соответственно на фоне заявлений Зеленского перед встречей с Трампом о неготовности идти на территориальные уступки. Мирные переговоры, таким образом, не обещают быть простыми, что подчеркивает риски ужесточения позиции американского президента в отношении России. Прогресс же в переговорах, впрочем, вскоре может вернуть индекс МосБиржи выше 3000 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ выпускает пар после ощутимого подъема в предыдущие две недели. Судя по всему, инвесторы решили зафиксировать прибыль по факту не пятничной встречи президентов США и РФ. И хотя США пока не стали вводить новые антироссийские санкции, и стороны заявили о намерении продолжать диалог, перспективы урегулирования украинского конфликта остаются неопределенными. Внешний фон для отечественного рынка также не самый благоприятный: на зарубежных фоновых площадках не наблюдается единой динамики котировок.

Далее рынок акций РФ займет выжидательную позицию. Новостной фон вокруг украинской темы, скорее всего, будет оставаться неоднородным, так что следует быть готовым к повышенной волатильности в отечественных акциях. "С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике оттолкнулся вниз от уровня 3000 пунктов. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 2850 пунктов, где также проходит 200-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что текущую просадку рынка акций РФ стоит выкупать.

Переговоры США-РФ завершились позитивно: Россия не получила никаких санкций, а процесс мирного урегулирования украинской проблемы сдвинулся с мертвой точки и может пойти по благоприятному для России сценарию. Многое будет зависеть от встречи Трампа с Зеленским, ее исход может либо усилить, либо развернуть наметившийся в последнее время восходящий тренд. Оптимистичный взгляд на акции также связан с сильным падением доходностей облигаций. Сейчас многие инвесторы будут искать заработок в покупках акций, на этот рынок могут перетечь и спекулятивные средства из облигаций, как только там начнется фиксация прибыли. Одним из главных фаворитов возможного налаживания отношений с США обещает стать "Роснефть" - с ней могут начаться совместные проекты в области добычи углеводородов. Несмотря на то, что в целом на нефтянку взгляд остается негативным из-за низких цен на нефть при крепком рубле, акции "Роснефти" стоит продолжать держать и докупать на просадках. Частично последнее относится и к акциям "НОВАТЭКа", высокая волатильность обещает продолжиться в акциях "СПБ биржи", отмечает Антонов.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 1,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%). Нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX, CAC 40 снизились на 0,2-0,5%) и в США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,01-0,2%).

Инвесторы оценивают ситуацию в мировой геополитике и ждут на этой неделе решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) относительно размера базовых процентных ставок (LPR). Прогнозируется, что регулятор оставит их неизменными.

На начавшейся неделе рынок также ждет экономический симпозиум в американском Джексон-Хоуле, участие в котором примут главы ведущих центробанков мира.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены стабилизировались после локальной просадки днем, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $66,05 за баррель (+0,3% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $62,99 за баррель (+0,4% и -1,8% в пятницу).

Как ожидается, встреча состоится в понедельник в Вашингтоне. Кроме того, в Вашингтон собрались приехать лидеры Германии, Франции и Великобритании, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО.

Ранее американский президент высоко оценил результаты прошедшей в пятницу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что в переговорах был достигнут "большой прогресс". Он также сказал интервью Fox News в пятницу, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против России и вернется к этому вопросу через две-три недели.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции ПАО "Лензолото" (-10,6% и -8,5% "префы"), "ВСМПО-Ависма" (-5,6%), "СПБ биржи" (-5%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,1%), ПАО "Яковлев" (-3,4%), МТС-банка (-3%), ПАО "РКК "Энергия" (-3%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,8%), "Русснефти" (-2,5%), ПАО "Бурятзолото" (-2,4%).

Корпорация "ВСМПО-Ависма" в I полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по РСБУ на 6,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 8,66 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 23,3%, составив 39,29 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Светофор Групп" (+9,2% и +19,3% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+5,8%), акции банка "Уралсиб" (+4,7%), ПАО "Россети Урал" (+3,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+3,8%), "префы" "ТГК-2" (+3,7%) и "Ижстали" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,54 млрд рублей (из них 11,96 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,15 млрд рублей на акции "Т-Технологии").