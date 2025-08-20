Россия в июле возобновила поставки пшеницы в Китай после июньской остановки

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - РФ в июле возобновила поставки пшеницы в Китай после остановки экспорта в июне, однако объем пока незначительный.

Согласно материалам Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в июле пшеницы было экспортировано на $17,8 тыс. Год назад этот показатель составлял $9,4 млн. В январе-июле экспорт упал до $2,5 млн с $48,2 млн годом ранее.

В январе-июле Китай закупал пшеницу в семи странах. Больше всего ее было поставлено из Канады - на $470,6 млн и Австралии - на $204,8 млн. Топ-3 замыкает Казахстан - $5,8 млн. Поставки из РФ - на четвертом месте.

Как сообщалось, в 2024 году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году (на $34,71 млн).

Крупнейшими поставщиками пшеницы в Китай в 2024 году были Австралия ($1,079 млрд), Канада ($873,775 млн), Франция ($707,516 млн), США ($599,54 млн), Казахстан ($133,66 млн). В прошлом году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Показатель РФ оказался шестым.

Сокращаются и поставки российского ячменя. За семь месяцев они упали до $45,5 млн со $112,5 млн годом ранее, в июле - до $3,3 млн с $12,4 млн соответственно. Но по сравнению с июнем этого года (на $743,6 тыс.) в июле отмечается рост.

В 2024 году РФ поставила в Китай ячменя на $177,1 млн против $110,3 млн в 2023 году.

В январе-июле Китай импортировал ячмень из девяти стран, больше всего - из Австралии (на $1,1 млрд). В числе крупных поставщиков также Канада (на $233,5 млн) и Аргентина (на $99,8 млн). Показатель РФ - четвертый.

В то же время отгрузки российской кукурузы в Китай за семь месяцев этого года выросли в три раза, до $61,8 млн с $20,9 млн за аналогичный период прошлого года. В июле экспорт составил $12,4 млн против $1 млн год назад. Но по сравнению с июнем этого года ($19,7 млн) он оказался ниже.

В этом году Китай закупал кукурузу в 18 странах. По итогам семи месяцев РФ поднялась с третьего на второе место среди основных поставщиков, сместив с него Украину ($60,4 млн). Лидирует Бразилия ($67,7 млн).

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.