ГК "Агроэко" в 2025 году планирует увеличить земельный банк на 7%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Производитель свинины ГК "Агроэко" планирует в текущем году расширить земельный банк, сообщила пресс-служба холдинга.

"В настоящее время земельный банк компании составляет 124 тыс. га. В планах на 2025 год – увеличение до 133 тыс. га. Стратегия компании сосредоточена на расширении земельного банка, преимущественно в сфере растениеводства. Холдинг последовательно увеличивает производственные мощности в свиноводстве. В связи с этим компании важно обеспечить свои комбикормовые заводы собственным сырьем", - говорится в сообщении.

Таким образом, земельные активы компании вырастут на 7,3%.

По данным рейтинга крупных владельцев сельхозземель за 2025 год аудиторско-консалтинговой компании BEFL, ГК "Агроэко" заняла в нем 46-ю строчку среди 75 компаний РФ, совокупный земельный банк которых составляет 19 млн га. В 2024 году компания располагалась на 57-й строчке с земельным банком в 113 тыс. га.

Согласно рейтингу Национального союза свиноводов за 2024 год, "Агроэко" занимает шестое место в РФ среди производителей свинины с долей около 6%. В составе холдинга работают 50 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, четыре комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, мясоперерабатывающее предприятие, сеть фирменных магазинов. Производственные площадки компании находятся в Воронежской и Тульской областях. Общая численность сотрудников - более 9 тыс. человек

