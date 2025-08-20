ЦБ Индонезии неожиданно снизил ключевую ставку до 5% - минимума с осени 2022 г.

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк Индонезии в среду снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Ставка семидневного РЕПО была уменьшена до 5% годовых с 5,25%, говорится в сообщении по итогам заседания ЦБ. Теперь она находится на минимальном уровне с октября 2022 года.

Такой шаг стал неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне, сообщает Trading Economics.

Ставки по кредитам и депозитам "овернайт" также были уменьшены на 25 б.п. - до 5,75% и 4,25% соответственно.

Понижение было обусловлено ожиданиями, что инфляция останется в целевом диапазоне 1,5-3,5%, стабильностью рупии и мерами властей, направленными на поддержку экономического роста, отмечается в сообщении Банка Индонезии.

ВВП страны во втором квартале вырос на 5,1% в годовом выражении, что стало максимальным повышением за два года. Темпы роста потребительских цен в июле ускорились до годового максимума в 2,4% г/г по сравнению с 1,9% в июне, однако остались в рамках целевого диапазона ЦБ.

Банк Индонезии с сентября 2024 года уменьшал стоимость заимствований пять раз. В последний раз ставка была понижена в июле - также на 25 б.п.

Экономика страны, как ожидается, увеличится примерно на 5,1% по итогам 2025 года.