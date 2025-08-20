Поиск

Россия готова делиться с Индией компетенциями в области космической деятельности

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия готова делиться с Индией компетенциями в области создания ракетных двигателей, пилотируемой космонавтики и спутниковой навигации, сообщил на заседании российско-индийской межправкомиссии первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Готовы делиться компетенциями в области космической деятельности. Прежде всего, речь идет про пилотируемую космонавтику, ракетное двигателестроение и сегмент спутниковой навигации", - сказал он.

9 июля 2024 года после переговоров президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди было объявлено, что Россия и Индия изучат перспективы развития совместной разработки, производства и использования ракетных двигателей.

5 марта 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса" сообщил, что Россия активно обсуждает с Индией и Китаем поставки отечественных ракетных двигателей семейства РД-171, а также передачу технологий создания перспективных двигателей.

29 апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и Индия ведут переговоры о применении российских технологий в создании индийской национальной орбитальной станции.

