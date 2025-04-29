В "Роскосмосе" сообщил о переговорах об участии в создании индийской орбитальной станции

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что российские технологии могут быть применены в создании национальной орбитальной станции Индии, ведутся переговоры.

"Мы ведем переговоры в том числе с индийскими партнерами, чтобы помочь им с их орбитальной станцией нашими технологиями", - сказал он телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

С 27 по 29 апреля 2025 года апреля в Бразилии прошла встреча глав космических агентств стран БРИКС. В "Роскосмосе" сообщали, что глава госкорпорации проведет там серию переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки и Бразилии.

24 июля 2024 года Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил, что Россия предлагает БРИКС создать отдельный специализированный модуль для перспективной Российской орбитальной станции, где страны объединения могли бы проводить свои научные исследования.

Россия и Индия ранее уже сотрудничали в области пилотируемой космонавтики. В сентябре 2022 года сообщалось, что компания "Главкосмос" выполнила контракты на подготовку на базе Центра подготовки космонавтов имени Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН четырех пилотов ВВС Индии к полету в космос.

Также сообщалось, что в рамках контрактов "Главкосмоса" индийской стороне поставлены системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", а также индивидуальное снаряжение (скафандры, кресла и ложементы, произведенные российским АО "Научно-производственное предприятие "Звезда") для будущих индийских космонавтов.