Рубль немного подешевел в паре с юанем, несмотря на продолжающую дорожать нефть

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подорожал на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка опустился, несмотря на растущую нефть.

Участники рынка находятся в ожидании новых драйверов к движению, и в первую очередь новостей относительно дальнейшего процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Поддержку рублю оказывает подготовка к перечислению налогов в бюджет, единый день налоговых выплат приходится на 28 августа.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,162 руб., что на 1,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 августа на 15,03 копейки, до 80,2548 руб., и увеличил курс евро на 2,58 копейки, до 93,5049 руб.

"Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами на прошлой неделе не привело к значительному росту курса иностранной валюты. Основную роль в стабильном курсе российской валюты продолжает играть жесткая кредитно-денежная политика Банка России. В последнюю неделю августа рубль может поддержать и наступающий период налоговых платежей. Однако внешний политический фон не на стороне национальной валюты. До окончательного урегулирования российско-украинского конфликта, похоже, еще довольно далеко, несмотря на проведенные переговоры с участием американской стороны. До конца августа рубль будет находиться в диапазоне 11,1-11,3 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, сообщил в среду Росстат. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,46% на 18 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России в период с 4 по 14 августа 2025 года.

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).

Серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Поздравлять рано. Нужно добиться устойчивости дезинфляционного тренда. Последний месяц быстро дешевеют картофель, свекла и остальной "борщевой набор" вместе с огурцом, которые очень сильно подорожали в первой половине года. Это скорее нормализация цен. Если посмотреть на многие другие товары и особенно услуги, там картина не столь позитивная. И потребители это чувствуют", - сказал Ганган в интервью "Российской газете".

"Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

Банк России в среднесрочной перспективе продолжит воздерживаться от публикации прогнозного диапазона по курсу национальной валюты.

"Мы пока отложили эту идею. Просто мы считаем, что пользы от его публикации в текущих условиях будет мало. Скорее всего, многие люди просто неправильно будут интерпретировать прогноз по курсу", - сказал также Ганган.

"Но не исключено, что в будущем он будет публиковаться. Мы проанализируем этот вопрос в рамках очередного Обзора денежно-кредитной политики ЦБ", - добавил он. Это не близкая перспектива: обзоры ЦБ планирует проводить раз в пять лет, а предыдущий был в 2021-2023 гг.

Цены на нефть слегка отступили от внутридневных максимумов, но остаются в заметном плюсе вечером в четверг на сигналах высокого спроса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $67,4 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,85%, до $62,23 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,6 за баррель, на WTI - до $63,48 за баррель.

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

Опубликованные данные ослабили опасения инвесторов, что мировой рынок столкнется с избытком предложения нефти к концу текущего года. Нефть заметно подешевела в этом году из-за обеспокоенности тем, что торговая политика США негативно повлияет на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть, в то время как ОПЕК+ восстанавливает объемы добычи.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно переговоров по Украине, полагая, что урегулирование российско-украинского конфликта приведет к ослаблению ограничений на поставки нефти из РФ. Между тем отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне противоречивых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 августа уменьшилась на 2 базисных пунктов, до 17,72% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца снизились в четверг на 4 базисных пункта, до 18,3% и 19,88% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,29% годовых.