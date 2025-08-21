Поиск

Рубль немного подешевел в паре с юанем, несмотря на продолжающую дорожать нефть

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подорожал на Московской бирже днем в четверг; рубль слегка опустился, несмотря на растущую нефть.

Участники рынка находятся в ожидании новых драйверов к движению, и в первую очередь новостей относительно дальнейшего процесса урегулирования российско-украинского конфликта. Поддержку рублю оказывает подготовка к перечислению налогов в бюджет, единый день налоговых выплат приходится на 28 августа.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,162 руб., что на 1,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 августа на 15,03 копейки, до 80,2548 руб., и увеличил курс евро на 2,58 копейки, до 93,5049 руб.

"Обнуление норматива обязательной продажи валютной выручки экспортерами на прошлой неделе не привело к значительному росту курса иностранной валюты. Основную роль в стабильном курсе российской валюты продолжает играть жесткая кредитно-денежная политика Банка России. В последнюю неделю августа рубль может поддержать и наступающий период налоговых платежей. Однако внешний политический фон не на стороне национальной валюты. До окончательного урегулирования российско-украинского конфликта, похоже, еще довольно далеко, несмотря на проведенные переговоры с участием американской стороны. До конца августа рубль будет находиться в диапазоне 11,1-11,3 руб. за юань", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке директор казначейства Инбанка Сергей Черняков.

Снижение потребительских цен в РФ с 12 по 18 августа составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, сообщил в среду Росстат. Сезонное снижение цен в РФ фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены в РФ к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,46% на 18 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в августе выросли до 13,5% с 13% в июле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России в период с 4 по 14 августа 2025 года.

Инфляционные ожидания до этого сохранялись на одном уровне два месяца подряд (в июне и июле). Показатель приблизился к уровню мая 2025 года, когда инфляционные ожидания населения составили 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в августе выросла до 16,1% с 15%. Этот показатель превысил уровень апреля 2025 года (15,9%).

Серия из нескольких недель подряд, на протяжении которых Росстат фиксирует снижение индекса потребительских цен, не означает "победу над инфляцией": нужно смотреть и на более долгосрочные показатели, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Поздравлять рано. Нужно добиться устойчивости дезинфляционного тренда. Последний месяц быстро дешевеют картофель, свекла и остальной "борщевой набор" вместе с огурцом, которые очень сильно подорожали в первой половине года. Это скорее нормализация цен. Если посмотреть на многие другие товары и особенно услуги, там картина не столь позитивная. И потребители это чувствуют", - сказал Ганган в интервью "Российской газете".

"Мы смотрим на данные за месяцы и кварталы, а не только за недели", - отметил он.

Банк России в среднесрочной перспективе продолжит воздерживаться от публикации прогнозного диапазона по курсу национальной валюты.

"Мы пока отложили эту идею. Просто мы считаем, что пользы от его публикации в текущих условиях будет мало. Скорее всего, многие люди просто неправильно будут интерпретировать прогноз по курсу", - сказал также Ганган.

"Но не исключено, что в будущем он будет публиковаться. Мы проанализируем этот вопрос в рамках очередного Обзора денежно-кредитной политики ЦБ", - добавил он. Это не близкая перспектива: обзоры ЦБ планирует проводить раз в пять лет, а предыдущий был в 2021-2023 гг.

Цены на нефть слегка отступили от внутридневных максимумов, но остаются в заметном плюсе вечером в четверг на сигналах высокого спроса в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $67,4 за баррель, что на 0,84% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,85%, до $62,23 за баррель.

В ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,6 за баррель, на WTI - до $63,48 за баррель.

Еженедельный доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал максимальное с середины июня сокращение запасов нефти в стране, а также снижение резервов бензина по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,01 млн баррелей, товарные запасы бензина - на 2,72 млн баррелей.

Опубликованные данные ослабили опасения инвесторов, что мировой рынок столкнется с избытком предложения нефти к концу текущего года. Нефть заметно подешевела в этом году из-за обеспокоенности тем, что торговая политика США негативно повлияет на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть, в то время как ОПЕК+ восстанавливает объемы добычи.

Трейдеры продолжают следить за новостями относительно переговоров по Украине, полагая, что урегулирование российско-украинского конфликта приведет к ослаблению ограничений на поставки нефти из РФ. Между тем отсутствие ясности перспектив достижения мира на фоне противоречивых заявлений сторон возродило опасения по поводу возможного ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров.

Ставки межбанковского кредитного рынка опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 августа уменьшилась на 2 базисных пунктов, до 17,72% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца снизились в четверг на 4 базисных пункта, до 18,3% и 19,88% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,29% годовых.

юань рубль доллар евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

Ритейлер "Золотое яблоко" планирует выйти на рынок Китая в 2026 году

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7010 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2355 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });