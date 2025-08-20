Поиск

В России цены с 12 по 18 августа снизились на 0,04%, годовая инфляция ушла ниже 8,5%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В России с 12 по 18 августа снижение потребительских цен составило 0,04% после сокращения на 0,08% с 5 по 11 августа, на 0,13% с 29 июля по 4 августа, сообщил Росстат.

Сезонное снижение цен в стране фиксируется пятую неделю подряд на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца цены к 18 августа стали меньше на 0,19%, рост цен с начала года составил 4,16%.

Из данных за 18 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 18 августа замедлилась до 8,49% с 8,58% на 11 августа (и 8,79% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,46% на 18 августа с 8,55% на 11 августа, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на плодоовощную продукцию с 12 по 18 августа в среднем снизились на 3,7% (после уменьшения на 4,1% в предыдущую неделю), в том числе картофель стал дешевле на 8,9%, помидоры - на 7,4%, лук - на 6,7%, свекла - на 6,3%, капуста и морковь - на 6,2%, бананы - на 1,8% и яблоки - на 1,4%. Огурцы при этом подорожали на 5,2%.

С 12 по 18 августа выросли цены на сосиски, сардельки - на 0,5%, свинину, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%.

Снизились за неделю цены на подсолнечное масло, муку пшеничную и вермишель - на 0,3%, маргарин - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин повысились за неделю на 0,4%, на дизельное топливо практически не изменились.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 18 августа на уровне 8,46%, указано в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 12 по 18 августа на потребительском рынке сохраняется дефляция - цены снизились на 0,04%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (на 0,20% после 0,26% неделей ранее), в том числе на плодоовощную продукцию (на 3,7% после снижения на 4,11%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09% после 0,08% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,10% (после 0,04% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,06% (после 0,07% неделей ранее)", - сообщило ведомство.

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - с 20% до 18% годовых, констатировав, что текущее инфляционное давление сокращается быстрее прогнозов.

Снижение ставки ожидаемым для рынка шагом ЦБ сопроводил нейтральным, как и в прошлый раз, сигналом. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ.

Прогноз по инфляции на 2025 год ЦБ в июле снизил с 7-8% до 6-7%. В комментариях к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции к концу сентября до 8,5%, но уже на 18 августа инфляция снизилась до этого показателя, так что ее торможение пока идет явно быстрее заложенной в прогноз траектории.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свои ожидания по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежними - 4%.

В середине июля правительство после совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике сообщило, что "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики". Минэкономразвития представит свой новый прогноз в конце августа - начале сентября.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2025 году составляет 6,6% (снизился с 6,8% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,8% (4,9%).

