Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Илон Маск предлагал главе Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марку Цукербергу поучаствовать в приобретении OpenAI в начале 2025 года, сообщает CNBC со ссылкой на судебные документы.

Документы обнародованы в рамках тяжбы между Маском и OpenAI, сооснователем которой бизнесмен является.

Маск с группой других инвесторов подал заявку на покупку некоммерческой организации, контролирующей OpenAI, за $97,4 млрд в феврале этого года. До этого бизнесмен обвинил руководство компании в том, что они отклонились от изначальной миссии стартапа и решили создавать искусственный интеллект ради прибыли.

Как свидетельствуют документы, обнародованные в суде, Маск и его компания в сфере ИИ xAI находились в поиске партнеров для консорциума и в рамках этих поисков обращались к Цукербергу с вопросом о потенциальном участии в финансировании сделки.

Цукерберг и Meta не подписывали никаких документов о намерениях поучаствовать в сделке.

Представитель Meta отклонил запрос о комментарии, как и адвокат Цукерберга.