"Цифра брокер" предлагает выкупить у частных инвесторов акции Solidcore по $2,57 за бумагу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" предлагает выкупить у частных инвесторов оставшиеся акции Solidcore Resources (бывший Polymetal).

Как сообщает брокер, сбор заявок на выкуп начнется 25 августа и продлится для инвесторов до 16 октября 2025 года. Цена выкупа составит $2,57 за бумагу, сумма в рублях будет пересчитываться каждую неделю.

На конец июля 8,5% акций Solidcore оставались заблокированными из-за санкций против российских депозитариев и невозможности учета этих бумаг в Euroclear.

Акционеры Solidcore в конце июля одобрили окончательное предложение по обмену заблокированных акций на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX). Предложение действует до 31 октября.

После этого Solidcore будет вправе по решению совета директоров провести обязательный выкуп оставшихся заблокированных бумаг по $2,57 за штуку.

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).