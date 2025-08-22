Поиск

"Цифра брокер" предлагает выкупить у частных инвесторов акции Solidcore по $2,57 за бумагу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" предлагает выкупить у частных инвесторов оставшиеся акции Solidcore Resources (бывший Polymetal).

Как сообщает брокер, сбор заявок на выкуп начнется 25 августа и продлится для инвесторов до 16 октября 2025 года. Цена выкупа составит $2,57 за бумагу, сумма в рублях будет пересчитываться каждую неделю.

На конец июля 8,5% акций Solidcore оставались заблокированными из-за санкций против российских депозитариев и невозможности учета этих бумаг в Euroclear.

Акционеры Solidcore в конце июля одобрили окончательное предложение по обмену заблокированных акций на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX). Предложение действует до 31 октября.

После этого Solidcore будет вправе по решению совета директоров провести обязательный выкуп оставшихся заблокированных бумаг по $2,57 за штуку.

Solidcore после продажи российского бизнеса остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (владеет 29,7%).

Цифра брокер Solidcore Resources Polymetal
Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Суд сообщил, что Маск предлагал Цукербергу вместе купить OpenAI

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Сеть ресторанов Chipotle опробует доставку еды дронами в Далласе

Денежная база в России выросла с 8 по 15 августа на 96,1 млрд рублей

В Москве и области студенты тратят на аренду жилья около 60 тысяч рублей в месяц

