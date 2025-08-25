"Медси" в I полугодии нарастила выручку на 26% до 30,3 млрд рублей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сеть клиник "Медси" (входит в портфель ПАО АФК "Система" в I полугодии получила выручку в размере 30,3 млрд рублей, что на 26% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания.

Выручка сети, включая работающие по франшизе клиники, составила 31 млрд рублей при повышении на 27%.

"Рост выручки обусловлен увеличением загрузки и ростом эффективности текущих медицинских центров", - говорится в пресс-релизе "Медси".

Вслед за увеличением выручки OIBDA "Медси" повысилась до 6,4 млрд рублей с 4,5 млрд рублей за I полугодие 2024 года.

Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/скорректированная OIBDA на конец I полугодия 2025 года равнялся 0,2х.

Сеть "Медси" объединяет 136 медучреждений и службу помощи на дому.

В отчетном полугодии количество уникальных пациентов увеличилось на 7% и превысило 1,2 млн человек на фоне роста загрузки клиник.

Количество посещений клиник в сутки увеличилось на 11% до 45 тыс., количество оказанных услуг в сутки - на 11% до 98 тыс.

Средний чек вырос на 14,8% и составил 3,8 тыс. рублей.