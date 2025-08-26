Поиск

Hyundai увеличит инвестиции в США до $26 млрд

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor Group увеличит до $26 млрд инвестиции в США в 2025-2028 годах.

Ранее компания планировала вложить в американскую экономику $21 млрд.

Инвестиционный план Hyundai предполагает строительство сталелитейного предприятия и завода по производству робототехники, а также наращивание производства автомобилей на заводах компании в США.

Ожидается, что объявленные инициативы в совокупности позволят создать 25 тысяч рабочих мест, сообщила компания.

США Hyundai Южная Корея
