EBITDA "Акрона" по МСФО во II квартале выросла в 1,5 раза

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "Акрона" по МСФО во II квартале 2025 года составила 26,1 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе отчетности компании.

Выручка и чистая прибыль группы за отчетный период выросли на 29%, до 57,3 млрд рублей и 15,7 млрд рублей соответственно.

Выручка "Акрона" за I полугодие увеличилась на 30%, до 124,2 млрд рублей, за счет роста объема продаж на 11%, до почти 4,8 млн тонн, и благоприятной конъюнктуры рынка удобрений.

Показатель EBITDA повысился в 1,7 раза, до 52,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 42% против 33% за I полугодие 2024 года.

Чистая прибыль за январь-июнь достигла 30,2 млрд рублей (рост в 1,6 раза).

Чистый долг группы по итогам I полугодия в рублевом эквиваленте составил 104,15 млрд рублей, почти не изменившись к уровню на конец 2024 года. В долларовом эквиваленте он вырос с $1 млрд до $1,3 млрд.

Показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился до 1,27 с с 1,7 по итогам 2024 года.

"Увеличение чистого долга обусловлено интенсивными капитальными вложениями, выплатой дивидендов и курсовыми разницами на фоне укрепления курса рубля. При этом относительная долговая нагрузка снизилась и находится на комфортном уровне. В связи с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ возросли процентные платежи. Для снижения процентных рисков мы произвели диверсификацию кредитного портфеля, разместив три выпуска валютных облигаций в первой половине этого года", - отметил председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

За I полугодие "Акрон" направил на капвложения рекордные 23,4 млрд рублей, что составляет 77% от чистой прибыли, добавил он.

В отчетном периоде группа увеличила производство товарной продукции на 12%, до 4,6 млн тонн, в результате реконструкции агрегата "Аммиак-3" в Великом Новгороде, напомнил Попов. "Следующей точкой производственного роста станет реконструкция агрегата "Аммиак-2" на площадке в Великом Новгороде. Выполнить основные работы по этому проекту планируем к концу этого года с выходом на новую мощность (+180 тыс. тонн в год - ИФ) в 2026 году. Помимо этого, в этом году планируем пустить в эксплуатацию вторую установку нитрата кальция мощностью 135 тыс. тонн", - добавил он.