Второй СПГ-терминал для работы в Конго на проекте с участием "ЛУКОЙЛа" отправился с верфи

Его запустят в конце года

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Плавучий завод Nguya FLNG мощностью 2,4 млн т/г отправился с китайской верфи к берегам Конго в рамках проекта Congo LNG, где будет сжижаться газ в рамках концессии Marine XII, сообщила оператор проекта - итальянская Eni.

Судно длиной 376 метров и шириной 60 метров было спроектировано и построено за 33 месяца с момента заключения контракта до отплытия с верфи, установив рекорд по времени вывода продукта на рынок в отрасли. Более того, отмечает Eni, его технические характеристики позволяют потенциально перерабатывать газ с нескольких месторождений.

Работы по созданию подводных конструкций, необходимых для запуска второй фазы проекта Конго СПГ, ведутся по графику, что позволит провести якорную стоянку и ввод в эксплуатацию к концу 2025 года, сообщил оператор.

Как сообщалось, в феврале 2024 года Конго вошло в лигу стран-экспортеров СПГ с запуском Тango FLNG (0,6 млн тонн в год), с которого экспортировано 12 партий. После запуска Nguya FLNG к концу года общая мощность проекта достигнет 3 млн тонн в год.

В рамках проекта Congo LNG планируется увеличить запасы участка Marine XII и вывести мощности по сжижению газа на плато примерно в 4,5 млрд куб. м в год за счет поэтапного развития.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря там составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей нефтяного эквивалента, по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili.

Оператором выступает итальянская Eni (65%), также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10% и "ЛУКОЙЛ", который в 2019 году купил у New Age M12 Holdings Limited 25%-ю долю за $800 млн.

