"Полюс" в I полугодии увеличил EBITDA на 32%, до $2,7 млрд - на уровне прогноза

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - "Полюс" в I полугодии 2025 года увеличил скорректированный показатель EBITDA на 32%, до $2,676 млрд, сообщила компания.

Это соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса".

На фоне повышения средней цены реализации золота выручка "Полюса" за полугодие выросла на 35% и составила $3,688 млрд.

При этом производство золота снизилось на 11%, до 1,311 млн унций.

Прогноз на год остается прежним - 2,5-2,6 млн унций