Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Для непроизводителей запрет продлен еще и на октябрь

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство продлевает действующий в августе запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей, еще и на сентябрь, для непроизводителей запрет также будет действовать и в октябре.

Как говорится в телеграм-канале правительства, оно вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 октября 2025 года включительно. В сентябре запрет будет распространяться на всех экспортёров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов, с 1 октября ограничения для производителей бензина будут сняты.

"Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - подчеркивается в сообщении.

Предыдущий экспортный запрет был установлен правительством в феврале 2025 года. Он действует с 1 марта по 31 августа 2025 года включительно. В данный момент ограничения распространяются в том числе на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.