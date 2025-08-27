Поиск

Выпуск легковых автомобилей в РФ в июле вырос г/г на 4,1%, до 56,9 тыс. шт

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в июле выросло в годовом выражении на 4,1%, до 56,9 тыс. единиц, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Помесячный рост их выпуска в июле составил 26,6%. С начала года в РФ было произведено 383 тыс. легковых машин, что на символические 0,5% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Производство грузовиков в июле упало год к году на 49,4%, до 8,3 тыс. единиц, и было ниже июньского показателя на 19,7%. За 7 месяцев в РФ было выпущено 77 тыс. грузовых автомобилей (-27,4%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было выпущено 728 шт. (-49% г/г и -15,2% м/м), в январе-июле - 5,4 тыс. шт. (-38,6%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в июле упал на 31,1%, до 11,9 тыс. шт. По сравнению с июнем снижение составило 29,4%. С начала года в РФ было произведено 118 тыс. ДВС (-7,3%).

Кузовов для автотранспортных средств за июль было выпущено 3,9 тыс. шт. (-31,1% г/г и -2,1% м/м), за 7 месяцев - 27,1 тыс. шт. (-28,5%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в июле до 0,4% с 1% в июне

Сальдированный убыток угольных компаний в I полугодии составил 185,2 млрд рублей

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

В России рост цен производителей на бензин в июле ускорился до 13,8%

Рост зарплат в РФ в июне ускорился до 5,1% в реальном выражении после 4,2% в мае

Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Росстат оценил рост ВВП в I полугодии в 1,2%

Запрет экспорта бензина для производителей продлевается на сентябрь

Климатическая группа Net-Zero Banking Alliance приостановила деятельность

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });