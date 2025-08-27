Выпуск легковых автомобилей в РФ в июле вырос г/г на 4,1%, до 56,9 тыс. шт

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в июле выросло в годовом выражении на 4,1%, до 56,9 тыс. единиц, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Помесячный рост их выпуска в июле составил 26,6%. С начала года в РФ было произведено 383 тыс. легковых машин, что на символические 0,5% больше, чем в январе-июле прошлого года.

Производство грузовиков в июле упало год к году на 49,4%, до 8,3 тыс. единиц, и было ниже июньского показателя на 19,7%. За 7 месяцев в РФ было выпущено 77 тыс. грузовых автомобилей (-27,4%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было выпущено 728 шт. (-49% г/г и -15,2% м/м), в январе-июле - 5,4 тыс. шт. (-38,6%).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в июле упал на 31,1%, до 11,9 тыс. шт. По сравнению с июнем снижение составило 29,4%. С начала года в РФ было произведено 118 тыс. ДВС (-7,3%).

Кузовов для автотранспортных средств за июль было выпущено 3,9 тыс. шт. (-31,1% г/г и -2,1% м/м), за 7 месяцев - 27,1 тыс. шт. (-28,5%).