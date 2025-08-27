Поиск

Оборот розничной торговли РФ в июле вырос на 2%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в июле в годовом выражении увеличился на 2%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 1,6%.

Темпы роста показателя ускорились: в июне он вырос на 1,2%.

По итогам января-июля оборот увеличился на 2,1%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июле стал больше на 2,4% в годовом выражении, в то время как в июне рост составлял 1,2%. За 7 месяцев показатель увеличился на 2,5%.

Оборот непродовольственной розницы в июле поднялся на 1,6% (+1,3% в июне), в январе-июле - на 1,7%.

По итогам июля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3% (в июле 2024 г. - 47,1% и 52,9% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в июле составил 5 трлн 197,6 млрд рублей, за январь-июль - 34 трлн 077,6 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в августе, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,2%. Официальный прогноз Минэкономразвития от апреля 2025 года предусматривает рост показателя на 6,6%.

По итогам 2024 года оборот розничной торговли в РФ увеличился на 7,2%.

