Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в июле замедлился до 0,2% с 1,3% в июне

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2025 года вырос на 0,2% в годовом выражении после роста на 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в январе 2025 года, сообщил в среду Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли. Росстат уточнил динамику выпуска в первом полугодии в связи с уточнением данных по промпроизводству.

За январь-июль 2025 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 0,9% к аналогичному периоду 2024 года.

Промпроизводство в РФ в июле 2025 года увеличилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 1,9% в июне (за январь-июль рост на 0,8%).

Грузоперевозки выросли в июле 2025 года снизились на 1,8% в годовом сравнении после роста на 1,4% в июне (за январь-июль снижение на 0,6%).

Оборот розничной торговли в июле в годовом выражении повысился на 2,0% после роста на 1,2% в июне (за январь-июль рост на 2,1%). Оптовая торговля в июле упала на 5,1% после снижения на 2,7% в июне (за январь-июль снижение на 3,5%).

Продукции сельского хозяйства произведено в июле 2025 года на 0,4% меньше, чем годом ранее, после роста на 1,5% в июне (за январь-июль рост на 1,0%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июле вырос на 3,3% после нулевой динамики в июне (за январь-июль рост на 4,2%).

Как сообщалось, за 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 5,4% после роста на 5,7% в 2023 году.