В еврозоне в августе сводный индекс доверия неожиданно уменьшился

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе уменьшился до 95,2 пункта, говорится в отчете Еврокомиссии.

В июле, по пересмотренным данным, индикатор составлял 95,7 пункта, а не 95,8 пункта, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя до 96 пунктов с ранее объявленного июльского значения, по данным Trading Economics.

Индекс доверия в промышленном секторе еврозоны в августе повысился до минус 10,3 пункта с минус 10,5 пункта в июле, в сфере услуг - снизился до 6,7 пункта с 8,9 пункта.

Индикатор потребительского доверия в августе уменьшился до минус 15,5 пункта с минус 14,7 пункта в июле.

Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев вырос до 25,9 пункта с 25,1 пункта месяцем ранее.