Ранняя осень обеспечивает "Газпрому" третий день подряд рекордные поставки по ЕСГ РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Наступление осенних холодов (в этом году оно более раннее, чем год назад) обеспечивает газовой отрасли новые рекордные показатели для формально еще пока летнего сезона.

Третий день подряд "Газпром" обновляет абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России.

Как сообщила компания, 27 августа российским потребителям поставлено 719,1 млн куб. м газа.

"Возросшее потребление газа связано с холодной погодой, установившейся в начале этой недели в Северо-Западном и Центральном федеральных округах". - пишут газовики

Предыдущий максимум лета - 717,8 млн куб. м газа - был зафиксирован 26 августа.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которое в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

Газпром
