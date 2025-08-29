МДМГ в I полугодии нарастила EBITDA на 15,1% до 5,8 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ) в I полугодии 2025 года нарастило показатель EBITDA на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA снизилась до 30,2% с 32,1% – главным образом из-за увеличения расходов на персонал, связанного, в том числе, с началом работы новых клиник, а также с сохраняющимся давлением на рынке труда.

Показатель EBITDA оказался на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому он также ожидался в размере 5,8 млрд рублей.

Ранее компания сообщала, что ее выручка в I полугодии увеличилась на 22,2% до 19,3 млрд рублей.

Чистая прибыль МДМГ в январе-июне составила 5,1 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в I полугодии 2024 года.

