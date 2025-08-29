Поиск

"Русолово" в I полугодии увеличило EBITDA на 19%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оловодобывающая компания "Русолово", входящая в холдинг "Селигдар", в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA на 19%, до 403 млн рублей, сообщила компания.

Консолидированная выручка выросла на 29% и составила 4,5 млрд рублей.

При этом себестоимость повысилась существеннее выручки - на 45%, до 4,6 млрд рублей. В результате "Русолово" получило убыток на уровне валового результата.

Чистый убыток вырос в 1,6 раза, до 2,9 млрд рублей. "Селигдар" объясняет убыток оловодобывающего дивизиона ростом затрат на проходческие работы и принятием в учет дополнительной амортизации, связанной с переоценкой лицензий на "Правоурмийском".

Основные финансовые показатели "Русолова" по МСФО, млн рублей:

ПоказательI полугодие 2025I полугодие 2024Динамика
Выручка от реализации4 4673 47129%
Себестоимость(4 568)(3 155)45%
Валовая прибыль (убыток)(101)316-
EBITDA40333919%
Рентабельность по EBITDA9%10%-1 п.п.
Операционный убыток(2 186)(1 551)41%
Чистый убыток(2 890)(1 802)60%

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер, представленный "Русоловом", и другие структуры. "Селигдар" владеет 85,12% акций "Русолова".

Селигдар Русолово
