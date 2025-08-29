"Русолово" в I полугодии увеличило EBITDA на 19%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оловодобывающая компания "Русолово", входящая в холдинг "Селигдар", в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA на 19%, до 403 млн рублей, сообщила компания.

Консолидированная выручка выросла на 29% и составила 4,5 млрд рублей.

При этом себестоимость повысилась существеннее выручки - на 45%, до 4,6 млрд рублей. В результате "Русолово" получило убыток на уровне валового результата.

Чистый убыток вырос в 1,6 раза, до 2,9 млрд рублей. "Селигдар" объясняет убыток оловодобывающего дивизиона ростом затрат на проходческие работы и принятием в учет дополнительной амортизации, связанной с переоценкой лицензий на "Правоурмийском".

Основные финансовые показатели "Русолова" по МСФО, млн рублей:

Показатель I полугодие 2025 I полугодие 2024 Динамика Выручка от реализации 4 467 3 471 29% Себестоимость (4 568) (3 155) 45% Валовая прибыль (убыток) (101) 316 - EBITDA 403 339 19% Рентабельность по EBITDA 9% 10% -1 п.п. Операционный убыток (2 186) (1 551) 41% Чистый убыток (2 890) (1 802) 60%

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер, представленный "Русоловом", и другие структуры. "Селигдар" владеет 85,12% акций "Русолова".