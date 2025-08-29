"Русолово" в I полугодии увеличило EBITDA на 19%
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Оловодобывающая компания "Русолово", входящая в холдинг "Селигдар", в I полугодии 2025 года увеличила EBITDA на 19%, до 403 млн рублей, сообщила компания.
Консолидированная выручка выросла на 29% и составила 4,5 млрд рублей.
При этом себестоимость повысилась существеннее выручки - на 45%, до 4,6 млрд рублей. В результате "Русолово" получило убыток на уровне валового результата.
Чистый убыток вырос в 1,6 раза, до 2,9 млрд рублей. "Селигдар" объясняет убыток оловодобывающего дивизиона ростом затрат на проходческие работы и принятием в учет дополнительной амортизации, связанной с переоценкой лицензий на "Правоурмийском".
Основные финансовые показатели "Русолова" по МСФО, млн рублей:
|Показатель
|I полугодие 2025
|I полугодие 2024
|Динамика
|Выручка от реализации
|4 467
|3 471
|29%
|Себестоимость
|(4 568)
|(3 155)
|45%
|Валовая прибыль (убыток)
|(101)
|316
|-
|EBITDA
|403
|339
|19%
|Рентабельность по EBITDA
|9%
|10%
|-1 п.п.
|Операционный убыток
|(2 186)
|(1 551)
|41%
|Чистый убыток
|(2 890)
|(1 802)
|60%
Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер, представленный "Русоловом", и другие структуры. "Селигдар" владеет 85,12% акций "Русолова".