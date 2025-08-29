ЮГК в I полугодии увеличила EBITDA на 9%, хуже прогноза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "Южуралзолото" (ЮГК) в I полугодии 2025 года получила скорректированную EBITDA 15,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Это на 9% больше, чем в I полугодии прошлого года. Однако аналитики, опрошенные "Интерфаксом" накануне, ожидают роста EBITDA на 27%, до 18 млрд рублей.

Консолидированная выручка группы выросла на 29%, до 44,2 млрд рублей.

Чистая прибыль ЮГК выросла на 34%, до 7,3 млрд рублей.