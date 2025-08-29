Поиск

"Сургутнефтегаз" в I полугодии получил 453 млрд рублей убытка по РСБУ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Сургутнефтегаз" в первом полугодии 2025 года получило 452,727 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам (РСБУ) после прибыли 139,887 млрд рублей годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", убыток компании за первое полугодие 2025 года рынок в среднем ожидал на уровне 592 млрд рублей.

Кроме прибыли в отчете о финансовых результатах компания раскрыла только величину убытка от продолжающейся деятельности до налогообложения - минус 628,752 млрд рублей за первое полугодие 2025 года по сравнению с прибылью 168,752 млрд рублей годом ранее.

Опубликованные результаты означают, что во втором квартале 2025 года компания сработала почти в "ноль" - получила лишь 13 млрд рублей убытка, тогда как рынок ожидал убыток в десять раз больше - в среднем 152 млрд рублей. Из участников консенсус-прогноза "Интерфакса" в точности финансовый результат квартала посчитали в "Финаме".

